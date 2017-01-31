ИФК «Солид»: Индекс ММВБ будет искать выход из консолидации

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent остаются под давлением на фоне прогнозов роста запасов нефти в США и увеличения объемов добычи сланцевой нефти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит поиски выхода из консолидации, обозначившейся вчера на его графике характерным «инсайдерским» баром, минимумы и максимумы которого лежат внутри предыдущего бара. Отмечавшееся вчера существенное снижение оборотов торгов акциями на Московской бирже выступает подтверждающим признаком для этой формации.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.92% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало падение котировок акций нефтегазовых компаний BP (-2.2%), Royal Dutch Shell (-1.7%), горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-1.9%), BHP Billiton (-2.4%) и банков HSBC (-1.1%), Barclays (-3.1%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций фармацевтической компании GlaxoSmithKline (+0.9%) и телекома Vodafone (+1.3%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник потерял 1.1%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции авиастроительной корпорации Airbus (-2.1%), телекома Nokia (-2.7%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (-3.3%). Немецкий индикатор DAX (-1.12%) также понес потери на фоне снижения котировок акций автомобильного концерна Volkswagen (-2.9%) и банка Deutsche Bank (-3%), внесших существенный вклад в его просадку.

Фондовый рынок США в понедельник снизился. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones понизился в итоге дня на 0.61%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции банка Goldman Sachs (-1.3%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (-2.2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0.83% на фоне понижения котировок акций Nvidia (-1.6%), Amgen (-1.7%), Alphabet (-2.5%) и Incyte (-2.9%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.6%) также продемонстрировал негативную динамику при оборотах торгов на 5% выше среднемесячных, а снижением в его отраслевом спектре вновь, как и днем ранее выделился индекс нефтегазового сектора (-1.7%). При этом скромным ростом отметился индекс потребительского сектора (+0.1%).

Рынок акций РФ в понедельник понес потери. Индекс ММВБ просел на 1.41% в основном из-за падения котировок акций Сбербанка (-2.4%), Газпрома (-2.1%), ЛУКОЙЛа (-2.2%) и Магнита (-2.8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-1.67%) снизился сильнее в контексте отмечавшегося в контексте снижения цен на нефть ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию Норникелем предварительных итогов производственной деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года.

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