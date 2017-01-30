УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

С 20 по 27 января индекс ММВБ прибавил в весе почти 5% и вернулся к отметке 2266 пунктов, вновь приблизившись к максимальным уровням начала января. Этот рост во многом обусловлен традиционными факторами: стабильностью цен на нефть и спекуляциями вокруг первых действий нового президента США Д. Трампа, преимущественно относительно будущего в отношениях Москвы и Вашингтона и вопроса снятия санкций. Отдельно стоит выделить девальвацию российской валюты, как фактор роста рублевого индекса, поскольку основное движение рынка (4,1%) пришлось именно на четверг-пятницу, когда рубль ослабел на 2% (до этого поднимаясь к отметке в 59 руб./$). Укрепление рубля выше 60 руб./$ объяснялось ослаблением доллара на внешнем рынке по отношению к евро, а также сохраняющимся спросом на российские активы со стороны нерезидентов и периодом налоговых выплат. Новость о том, что с 4 февраля Минфин РФ начнет покупать и продавать валюту на рынке через Центробанк, что сможет препятствовать укреплению рубля, сразу увела котировки российской валюты ниже 60 руб./$. Пока заявленные объемы операций невелики – около 1,3 млрд руб. в месяц, но рост цены на нефть приведет к потенциально кратному увеличению объемов.

Нефть марки Brent фактически не изменилась в цене, оставаясь в пределах $55-56 за баррель. Стабильность котировок пока не нарушает даже продолжающийся рост сланцевой активности в США (рост числа буровых и объема добычи). По оценкам аналитиков, уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ существенно не будет компенсировано увеличением добычи в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, накопленных за последние два года.

Золото подешевело на 1,3% до $1185 за унцию: при том, что в начале недели металл несколько подрастал в цене, но на фоне укрепления доллара котировки пошли вниз.

Фактически последняя торговая неделя января вывела рынок в состояние близкое к началу месяца. Несмотря на краткосрочную волатильность колебания цен основных активов остаются небольшими. В этой ситуации более высокая доходность рублевых инструментов делает и потенциально более перспективными для инвестиций. Поэтому мы сохраняем рекомендацию отвести на активы в российской валюте не менее 60% портфеля. Основную ставку по-прежнему рекомендуем делать на консервативные инструменты – облигации и паи ПИФов облигаций, которые могут принести до 8-9% за год. При этом от валютной составляющей не стоит, в качестве долларовых активов более предпочтительными нам представляются акции иностранных компаний.

Другая аналитика