Альпари: В среду на нефтяном рынке могут быть волнения

В понедельник днем цены на нефть незначительно подрастают после пятничного снижения. Напомню, что по итогам торгов в пятницу цена на нефть марки Brent (мартовские контракты) составила $55,57 за баррель, цена на WTI с поставкой в марте $53,31 за баррель. Снижение произошло на фоне негативных данных по количеству буровых установок в США от компании Baker Hughes. Согласно статистике по итогам прошлой недели их количество возросло на 15 штук, до 566 штук. С начала года динамика прироста буровых установок стала усиливаться, а также постепенно прирастают коммерческие запасы нефти.

Данные обстоятельства негативно влияют на рынок нефти и сдерживают «быков». Вероятно, прирост в коммерческих запасах и увеличение количества бурений в США говорит об активизации ряда нефтяных компаний и размораживанию проектов в связи со стабильными ценами на сырье. Однако мы не исключаем, что это обусловлено сезонными факторами.

Сегодня цена на нефть марки Brent колеблется в районе $55,6 за баррель, котировки WTI торгуются в районе $53,4 за баррель. На этой неделе волатильность на нефтяном рынке может незначительно возрасти не только на фоне публикации статистики, но и в связи с заседанием ФРС США. Для спекулянтов важно не столько решение системы, ведь ставка наверняка останется неизменной, а сама риторика монетарных властей. Явное намерение ФРС повышать ставку в дальнейшем будет способствовать укреплению доллара США в долгосрочной перспективе, это дополнительный негативный фактор для рынка нефти.

Заседание ФРС США по дате совпадает с выходом статистики по товарным запасам нефти, соответственно, среда может быть нервным днем для игроков нефтяного рынка. Сегодня же день завершится на спокойной ноте. Нефть марки Brent не выйдет из диапазона $55-56 за баррель.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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