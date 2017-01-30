ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Акценты недели 30-3 февраля

Боковик вблизи максимальных отметок на американском рынке завершился движением на обновление исторических максимумов в конце прошлой недели. Российский рынок не остался в стороне и испытал мощный отскок после двухнедельного медленного сползания. Лидировали компании–зкспортеры на остановке укрепления рубля и выборочно электроэнергетика. Оптимизма придал ожидавшийся телефонный разговор президентов России и США, который и произошел в пятницу.

Основными событиеями недели наступившей будут заседания ФРС США и ЦБ РФ. Повышения ставки в Америке не ожидается, но силы индексу доллара может придать риторика о грядущих повышениях. ЦБ РФ видимо тоже оставит все как есть, если только не планирует несколько ослабить рубль не только покупкой долларов, но и снижением ставки.

Валютный рынок.

Часто звучавшие в последнее время заявления правительственных чиновников о нежелательности дальнейшего укрепления рубля преобразовались в решение Минфина и ЦБ начать с февраля покупки доллара в резервы при сохранении котировок нефти на текущих уровнях. В начале февраля выйдут данные по добыче нефти странами ОПЕК, если они будут негативными для нефтяного рынка, покупка доллара на текущих уровнях приобретет актуальность.

Фондовый рынок.

Индекс ММВБ в последние дни прошедшей недели испытал мощный рост, даже Газпром прибавил пару процентов. Однако ожидания скорой отмены санкций оказались, мягко говоря, преувеличенными и наступившую неделю встречаем снижением, исключение составляет чувствующий себя в последнее время лучше рынка сектор электроэнергетики. Но и здесь цены уже достаточно высоки, и фиксация прибыли на текущих или чуть выше уровнях представляется разумной. Для возобновления покупок рынку нужно или закрепиться на текущих уровнях на некоторое время, или получить какие-то новые драйверы роста. Тема дивидендов госкомпаний в ближайшее время будет вызывать разнонаправленные движения упоминаемых в комментариях официальных лиц эмитентов.

Из значимых событий этой недели можно выделить:

-30/01- Операционные результаты РусГидро за 2016г.;

-01/02- Заседание ФРС США;

-02/02- Финансовая отчётность Северстали за 2016г.;

-03/02- Заседание ЦБ РФ.

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