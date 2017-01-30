Открытие Брокер: В понедельник индексы закроют день снижением

К 15:20 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,25% до 2237,78 пт., а РТС — на 1,73% до 1174,87 пт. К середине дня российский рынок торговался в существенном минусе на средних объёмах. Субботний контакт президентов РФ и США не смог подарить большие надежды, а действия новой администрации США на американской почве привели к недовольству корпораций. В Европе торги также проходили на негативной территории, что оказывало давление и на отечественные активы. В лидерах дня оказались бумаги: «Кузбасская топливная компания» (+3,38%), «ФСК ЕЭС» (+2,28%), «Россети» (+2,17%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,12%), «Распадская» (+1,84%). Бумаги энергетиков продолжают оставаться в центре внимания в связи с надеждами на высокие дивидендные выплаты. На отрицательном полюсе рынка находились: «Татнефть» (-3,01%), «ЛУКОЙЛ» (-2,02%), «Северсталь» (-2,01%), «Газпром» (-1,9%), «АЛРОСА» (-1,89%; снизила объёмы производства в 2016 году на 2%), «Магнит» (-1,82%). Слабость экспортёров во многом объясняется нежеланием рубля ослаблять свои позиции. Бумаги «Магнита» продолжают испытывать давление из-за крайне слабых результатов в IV квартале.

Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,41%, недельная — до 10,47%, а месячная осталась на уровне 10,49%. В понедельник завершается налоговый период, и далее рубль окажется более чувствителен к нефти и новостям. К слову говоря, в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, которое, если и не закончится снижением ставки, то может предоставить рынку более конкретные планы на ближайшие месяцы.

Впрочем, спрос на валюту остаётся низким, и это одна из причин, по которым рубль удерживается от резких движений. Казначейство РФ предложило банкам $2 млрд на размещение на депозитах в течение 29 дней по ставке 0,7% годовых, но интереса у банков аукцион не вызвал. К 15:20 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,29% до 60,002, EUR/RUB — снизилась на 0,21% до 63,835.

Новая администрация США довольно резво начала претворять в жизнь предвыборные обещания. Д. Трамп подписал указ, ограничивающий въезд и эмиграцию из ряда стран, что вызвало критику со стороны корпоративной Америки, включая ведущие IT-компании. Сама по себе новость не несёт существенной угрозы рынкам, но накал политических страстей в США уже начинает озадачивать мировой капитал. Под давлением находились бумаги банковского сектора: Barclays PLC (-1,97%), Deutsche Bank AG (-2,03%), Societe Generale SA (-1,51%), UniCredit SpA (-4,98%). Неуверенность на сырьевом рынке также негативно сказалась на бумагах добывающих компаний: Anglo American PLC (-1,57%), BHP Billiton PLC (-1,17%). К 15:20 (мск) DAX составил 11730,04 (-0,71%), CAC40 — 4797,83 (-0,87%), FTSE 100 — 7134,17 (-0,7%).

Компания Petro-Logistics сообщает, что добыча в OPEC сократилась на 0,9 млн бар. в январе. Это заметно меньше, чем по отчетам самих представителей добывающих стран, что также наводит на размышления о двойной отчётности. Американский доллар вышел из утреннего минуса и демонстрировал существенное укрепление к середине европейских торгов, что оказывало давление на весь сырьевой комплекс. И наконец, рынок нефти не сможет полностью забыть о том, что за последние две недели число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 44 единицы.

В минувшие выходные американские автодилеры собрались в Лос-Анжелесе и решили обратиться к Д. Трампу с просьбой о пересмотре ориентиров эффективности двигателей на 2025 год. Главным доводом является то, что при текущих технологиях и производственных возможностях данные меры приведут к резкому подорожанию автомобилей, сделав их менее доступными для простых американцев. К 15:20 (мск) апрельский контракт Brent стоил $55,62 (-0,14%), WTI — $53,25 (+0,15%), золото $1189,6 торговалось на уровне (+0,10%), медь — $5906,2 (-0,39%), никель — $9580 (+1,11%), палладий — $730,9 (-1,04%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 100,96. CAD, AUD, NZD слабели от 0,3% до 0,45% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,063 (-0,63%), GBP/USD — $1,25 (-0,37%), USD/JPY — 114,73 (-0,3%).

Вечером в 16:30 (мск) выйдет статистика по личным расходам и доходам американцев, а затем в 18:00 (мск) — данные по незавершённым сделкам по продаже домов. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

На текущей неделе продолжат выходить корпоративные отчёты, из которых весьма важным будет отчёт Apple во вторник. На российском рынке отсутствуют поводы для роста, так как надежды на нормализацию отношений США и РФ переходят в разряд «долгостроя». В понедельник индексы закроют день снижением, а к вечеру можно также ожидать более резкого ослабления рубля против доллара, так как заканчивается налоговый период.

Другая аналитика