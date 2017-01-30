Альпари: Рублевых оптимистов по-прежнему больше

В понедельник днем российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Первая половина дня для доллара и евро была более результативной, но как только нефть вышла в плюс, рубль потянулся следом за ней. За доллар США к настоящему времени дают 59,88 руб. (+0,08%). Евро стоит 64,04 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 31 января, составляют 60,16 руб. за американскую валюту (понижена на 15 копеек) и 64,43 руб. за европейскую (повышена на 9 копеек).

Цены на нефть сегодня в середине дня демонстрируют умеренный рост. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит $5582 (+0,2%). Новости от Baker Hughes о росте численности нефтяных вышек в США в котировках уже учтены. Ближайшие значимые новости для сырьевого рынка выйдут только завтра вечером и в среду, когда будут опубликованы обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах. У сырьевого рынка сейчас нет объективных поводов ни для продаж, ни для покупок.

Налоговый период в России завершен. На этой неделе состоится заседание ЦБ РФ, однако без веских решений, так как для них нет оснований – рубль останется нейтральным к его итогам. Мировые хедж-фонды в преддверии покупок валюты Минфином РФ начинают постепенно сокращать численность длинных позиций по рублю: пока выкуп долларов США не начат, сложно просчитать реакцию рынков. Однако разворот, пусть и локальный, все же наметился. Объем ставок против российской валюты сейчас максимальный с сентября прошлого года. Оптимистов по рублю по-прежнему больше, чем пессимистов, но переток уже видно невооруженным глазом.

Первые факты покупок валюты могут отбросить доллар в область 62,0 руб., дальнейшая его траектория будет напрямую зависеть от рыночных оценок действий Минфина и глубины внутридневных приобретений.

Анна Бодрова, старший аналитик

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