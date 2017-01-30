ГК Forex Club: Обзор сельскохозяйственного сектора

На прошлой неделе цены зерновых упали. На Чикагской бирже мартовские контракты на пшеницу за неделю с 23 по 27 января снизились на 0,4% до 426,5 доллара за бушель, на кукурузу - упали на 1,6% до 363,5 доллара за бушель, цена сои снизилась на 1,7% до 1048,75.

Начав неделю с попытки роста на ослаблении доллара, уже во вторник фьючерсные контракты показали стремительное падение в ожидании сохранения профицита баланса зерновых культур. Благоприятные погодные факторы и высокие запасы зерна сформировали базовое давление на цены. В конце недели ценовое давление усилилось в ожидании падения спроса на период празднования Нового года в Китае. Укрепление доллара лишь дополняло данные тенденции. Новая внешняя протекционистская позиция США усиливает ценовую нестабильность.

Ожидания высокого урожая в связи с благоприятными погодными факторами и роста предложения зерна на рынках при высоких запасах давят на цены. Сформирован достаточный снежный покров для озимых, улучшен погодный прогноз в Европе и США, Аргентина отошла от наводнения, Бразилия наращивает экспорт.

Среди других факторов, определивших тенденции рынка, можно выделить Бразилию (экспортер сои №1 в мире в 2016 году), которая снизила цены сои при высоком урожае культуры (оценка 104 млн. тонн +9,5% г/г). В итоге, покупатели переключились на импорт из Бразилии, сократив закупки в Штатах. Пшеница оказалась под влиянием ожиданий роста аргентинского экспорта на 15%. В свою очередь, прогнозы по экспорту в Китай могут бить пересмотрены в сторону понижения, если подтвердится тайное субсидирование производителей риска, пшеницы и кукурузы на более $ 100 млн. В свою очередь сдерживала снижение кукурузы новость о закупке Южной Африкой 1,3 млн. тонн генномодифицированной кукурузы из США.

В свою очередь, первая после инаугурации рабочая неделя Трампа сформировала турбулентность на аграрных рынках. На указ Трампа выйти из Транс-Тихоокеанского партнерства первой отреагировали цены сои и позже другие культуры. Америка экспортирует более половины выращенной сои в виде зерна и значительные объемы отправляет на экспорт в виде мясной и другой продукции, сделанной и выращенной на соевых продуктах. В целом, по объемам экспорта США занимают первое место по кукурузе и второе место по экспорту пшеницы и сои, и это только в виде зерна. В итоге, выход Штатов из торговых договоров, установление торговых взаимных ограничений будут существенно сужать возможности американского экспорта и сдерживать внутренние цены.

Растет вероятность торговой войны США с Китаем. Пересматривая торговые контракты, ограничивая миграцию и устанавливая стену на границе с Мексикой, по сути, Трамп начинает выполнять свои предвыборные обещания. В данных условиях стремительно растет вероятность реализации угроз Трампа в сторону Китая. Китай является мировым лидером по импорту сои, входит в пятерку крупнейших импортеров кукурузы и занимает шестое место по импорту пшеницы. Введение обоюдных заградительных пошлин ударит по поставкам именно США и принесет масштабный урон аграриям. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2015 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции из США в Китай составил $ 20,2 млрд (в т.ч. сои $ 10,5 млрд).

Ухудшение отношений США и Мексикой в связи со строительством стены между странами и перспективой введения 20% заградительной пошлины на мексиканский импорт также находит свое отражение в ценах кукурузы. Мексика, являющаяся крупнейшим покупателем американской кукурузы и ее мировым импортером, может переключиться на других поставщиков или даже снизить потребление, в том числе на слабом песо, что будет сдерживать спрос.

По нашим оценкам, текущий торговый коридор для кукурузы сохраняется в диапазоне 345-370 долларов за бушель, пшеницы 395-435 долларов за бушель, сои - 1075-1010 долларов за бушель.

Ближайшую неделю ожидаем, что цены останутся в рамках представленного коридора, на фоне слабого спроса из-за выходных в Китае. При ослаблении доллара возможны попытки восстановления цен кукурузы и пшеницы. Среднесрочно мы настроены позитивно по восстановлению цен пшеницы и кукурузы на мировых рынках в 2017 году. Продолжительный период низких цен продолжает стимулировать сокращение посевов и переход на более доходные сельскохозяйственные культуры. После новостей о снижении посевов в США, на текущей неделе стало известно, что Бразилия снизит площади сева кукурузы на 3,7%. Те же низкие цены ограничивают возможности обслуживания займов аграриев. По данным хедж-фонда Galtere, цены на кукурузу находятся ниже себестоимости и должны подняться на 10-20% для выхода фермеров в безубыток. В завершении, отметим возможный удар по аграрной отрасли США, вследствие протекционистских мер Штатов, что может изменить расстановку сил по экспорту и импорту зерновых.

Андрей Шевчишин, аналитик

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