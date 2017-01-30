ГК Forex Club: НЕФТЬ: темпы роста числа буровых в США снизились

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются слегка на негативной территории в понедельник утром 30 января по мере того как участники рынка негативно отреагировали на очередной рост числа буровых установок в США, несмотря на замедление его темпов.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 10.30 по московскому времени снижались на 0,3% до 55,35 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дешевел на 0,2% до 52,90 доллара за баррель. После публикации данных от Baker Hughes по числу буровых в США оба сорта утратили около 2%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу 27 января по итогам предыдущей недели зафиксировала рост числа нефтяных буровых установок в США на 15 единиц до 566 штук, максимального значения с ноября 2015 года.

Рост числа буровых в США, безусловно, негатив для рынка. Соответственно, цены, находившиеся в момент публикации отчета вблизи январских максимумов, начали снижаться. Однако, не стоит также и преувеличивать масштабы происходящего оживления в отрасли. Число буровых по-прежнему почти на 70% ниже пика 2014 года. При том на лицо некоторое замедление темпов роста. Если по итогам позапрошлой недели их число выросло на 29 единиц, то сейчас уже на 15. Даже сохранение этих темпов приведет к росту буровых где-то на 240 штук за год, а это по-прежнему будет на 50% ниже пика 2014 года.

Рынок сейчас просто ждет доказательств того, что ОПЕК и не-ОПЕК серьезно относятся к сокращению добычи. Исторический опыт говорит, что подобного рода соглашения могут не выполняться. Однако сейчас ситуация несколько иная. Все нефтедобывающие страны в «жирные годы» увеличили расходы бюджетов и сейчас очень заинтересованы в более высоких ценах для устранения своих фискальных проблем. Провоцировать снижение доходов бюджетов, пытаясь сохранить на рынке около 2% поставляемой туда нефти, попросту не выгодно. Полагаю, что итоги сокращения в январе устроят рынок, и уже в начале февраля мы можем подтянуться к 60 долларам по Brent.

Валерий Полховский, аналитик

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