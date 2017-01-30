"Ай Ти Инвест": Рынки. Недельный прогноз

Истекшая неделя для биржевых площадок – это резкий взлет российских акций, устойчивость нефти, новые рекорды американских индексов. Информационный фон – объявление о планах Банка России покупать валюту при нынешних ценах на нефть, субботний телефонный разговор Д.Трампа и В.Путина.

Телефонные переговоры Трампа-Путина – в любом случае, хорошая новость для отечественных акций, облигаций, рубля. За успехами (или, по крайней мере, шумихой) в Сирии на второй план ушли меры строго экономического воздействия, которые применяют и, по факту, постепенно усиливают западные страны во главе с США. И любое потепление, любой диалог – это попытка ослабить давление, хотя бы остановить его усиление. Буду оптимистом, предполагая, что наиболее неприятные для нас эпизоды политического и торгового кризиса пройдены.

Российские акции, опережая данное событие, поддерживаемые оптимизмом глобальных рынков, 2 последних дня резко отскочили вверх. Вероятно, само по себе, это ростовое движение еще будет продолжено. При этом, рынок завершает свой ростовой тренд, начатый около года назад, риски глубокой коррекции увеличиваются. Пока будем думать, что эти риски смещены на более позднее время, не на начало февраля.

Подъем рынка поддержан нефтью. Как и для отечественных акций, для нефти справедливо предположение, что, с одной стороны, рост не завершен, с другой – на немногим более высоких уровнях (вряд ли выше 60-63 долл./барр.) этот рост может перейти в значительное падение.

Акции США, подтянувшие индекс S&P500 к 2 295 пунктам, также находятся в похожей ситуации: можно ожидать еще большего повышения, формирования покупательской эйфории и – понижательного разворота.

Ожидания указанных разворотов – февраль-март.

Словесная интервенция Банка России (в четверг было объявлено о программе покупки валюты, начиная с 1 февраля) не развернула тенденции на укрепление рубля. Возможно, сами действия будут этому способствовать. Однако логика этого тренда на рублевое укрепление не изменилась: все тот же избыток долларов и евро в денежной системе России продолжает (и продолжит) давить на рубль вверх, а ослабление внешнеполитического давления на Россию – позволять международным инвесторам увеличивать лимиты на наши активы, тоже формируя спрос на рубли. Поэтому ожидания прежние – продолжение снижения пар доллар/рубль и евро/рубль.

Золото. Многие разочаровались в металле, купив его ранее, как правило, по более высоким ценам и увидев не его рост, а рост рисковых активов. Но золото неплохо поднялось вверх с конца прошлого года (с 1 130 до 1 220 долл./унция), сейчас откорректировало свой рост (с 1 220 до нынешних 1 180 – 1 195), предположительно, интересно к локальной покупке.

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