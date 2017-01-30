Альпари: Валютная пара EUR/USD: в первой половине дня рост может продолжиться

В пятницу торги по евро завершились в «зеленой» зоне. Курс пары евро/доллар закрылся по 1,0690 против 1,0682 на открытии. На американской сессии доллар США оказался под давлением после публикации блока американской макростатистики.

Предварительный расчет ВВП США за четвертый квартал показал рост индекса на 1,9% кв/кв при прогнозе +2,2%. Предыдущее значение индекса ВВП показало повышение на 3,5%. Заказы на товары длительного пользования оказались ниже ожиданий.

На новостях курс евро качнуло в «северном» направлении. Перед выходными днями цена вернулась с максимума 1,0725 к уровню 1,0679. После неудачной попытки на новостях развить ралли, краткосрочные спекулянты вышли из длинных позиций.

Торги по евро открылись ростом. Азиатские трейдеры негативно отнеслись к ужесточению миграционных правил в CША и к реакции на протесты. В пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов».

На момент написания обзора евро торгуется по 1,0731 против сессионного максимума 1,0740. Поскольку в понедельник трейдеры игнорируют макростатистику, в первой половине дня возможен рост котировок до зоны сопротивления 1,0750/55. От неё ожидается возвращение курса к уровню 1,0725.

Внимание трейдеров сфокусировано на заседании Комитета Открытого рынка ФРС США и публикации декабрьского обзора о состоянии рынка труда. По прогнозам, от ФРС не ожидается повышения ставок.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0708 (текущий в Азии), максимум – 1,0752, закрытие – 1,0726.

В 11:00 мск в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических показателей от KOF за январь, в Испании – индекс ВВП за четвертый квартал.

В 13:00 мск еврозона опубликует отчет по оценке потребительского и делового доверия за январь, данные по деловому климату за январь, индекс доверия потребителей за январь.

В 16:00 мск в Германии выйдет индекс потребительских цен за январь.

В 16:30 мск в США выйдет индекс расходов на личное потребление за декабрь, личные доходы/расходы за декабрь.

В 18:00 мск в США выйдет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за декабрь.

В 18:30 мск в США выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa за январь.

Владислав Антонов, аналитик

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