Банк "Глобэкс": торговая неделя начнется с коррекции Мы ожидаем небольшой коррекций вниз от индекса ММВБ на открытии торгов. Рубль возвращается к отметкам ниже 60 рублей за доллар, что может подтолкнуть к снижению доходности длинных ОФЗ. Неделя обещает быть продуктивной из-за ряда заседаний мировых центральных банков, в том числе и нашего регулятора, а также публикации статистики по рынку труда в США в пятницу. Поэтому, по нашему мнению, рынки забудут про указы президента США, которые были подписаны в прошлую пятницу, и будут готовиться к трудовой неделе. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте