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mfd.ruАналитикаКомментарии30 января 2017 г.Банк "Глобэкс": торговая неделя начнется с корр...
сегодня
10:14

Банк "Глобэкс": торговая неделя начнется с коррекции

Мы ожидаем небольшой коррекций вниз от индекса ММВБ на открытии торгов. Рубль возвращается к отметкам ниже 60 рублей за доллар, что может подтолкнуть к снижению доходности длинных ОФЗ. Неделя обещает быть продуктивной из-за ряда заседаний мировых центральных банков, в том числе и нашего регулятора, а также публикации статистики по рынку труда в США в пятницу. Поэтому, по нашему мнению, рынки забудут про указы президента США, которые были подписаны в прошлую пятницу, и будут готовиться к трудовой неделе.

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