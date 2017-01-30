Открытие Брокер: Обзор рынка акций на неделю с 30 января по 3 февраля 2017 года

Индекс ММВБ подрос с 2159,96 до 2266,05 пт., а РТС — с 1138,99 до 1195,61пт. Пара EUR/USD поднялась с $1,0709 до $1,0713. USD/RUB — подросла с 59,75 до 59,83, а EUR/RUB — с 63,917 до 63,97. Нефть Brent смогла вновь незначительно подорожать за неделю, поднявшись с $55,49 до $55,52 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2271,31 до 2294,69.

Начало нового месяца означает волну важной статистики от Японии до США. Это и индексы деловой активности и сведения о рынке труда. Естественно, жёсткие заявления ряда представителей ФРС повышают важность данных по рынку труда, которые являются ориентиром для американского регулятора. Однако не только американские отчёты будут определять движения на рынках. В России состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ, от которого ждут определяющих ближайшее будущее заявлений.

Китайский рынок отдыхает с начала недели в связи с новогодними праздниками. Япония начнёт новую неделю с публикации данных по розничным продажам. В понедельник также начнётся публикация статистики по инфляции в Германии. В еврозоне выйдут индикаторы экономических ожиданий, бизнес климата и потребительского доверия. Американский календарь предусматривает публикацию статистики по личным расходам и доходам американцев, а также незавершённым сделкам по продаже домов. В России об операционных результатах отчитаются «АЛРОСА», «Окей», «Русгидро».

Во вторник Япония публикует статистику по рынку труда и промышленному производству. Регулятор страны также примет решение по ставке, хотя каких-либо изменений в денежной политике не ожидается. Франция в этот день сообщит об изменении ВВП за IV квартал 2016 года, а также инфляции за январь. В Германии выйдут данные по безработице. Однако основное внимание стоит обратить на общие данные по еврозоне, где выйдут цифры по ВВП за IV квартал 2016 года, затем по рынку труда и, наконец, по инфляции. В декабре инфляция в еврозоне ускорилась до 1,1% и дальнейший рост показателя будет означать рост рисков свёртывания стимулирующих мер ЕЦБ. В США в этот день будут опубликованы индексы цен на жилую недвижимость от S&P/Case-Shiller. Кроме того, в этот день выйдут показатели Чикаго PMI, а также индекс потребительской уверенности от Conference Board.

В середине недели начнётся новый месяц, что означает публикацию индексов деловой активности в промышленности от Японии до США. Естественно, для сырьевого рынка и российских активов наиболее важным будет показатель по Китаю. Впрочем, собственный PMI в российских обрабатывающих отраслях не менее важен. В октябре-декабре наблюдалось улучшение в российском производственном секторе, что вселило определённые надежды на восстановительный рост отечественного ВВП. В США в этот день выйдет статистика от ADP Services, которая даст представление о новых рабочих местах в частном секторе американской экономики. Закроет день индекс ISM США в производственной сфере и показатель расходов на строительство. Впрочем, на этом день не завершится, и вечером инвесторы зачитают до дыр протокол заседания ФРС, на котором вряд ли будут внесены изменения в монетарную политику, но вполне возможны подсказки на будущие заседания.

В четверг любители австралийского доллара смогут отреагировать на данные по торговому балансу страны, а также по активности в строительстве. В еврозоне в этот день выйдут цифры по инфляции цен производителей. Банк Англии примет решение по ставке, а также озвучит свои ориентиры на ближайшее будущее, которое становится неясным в свете ускорения инфляции. В США будут опубликованы традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России выйдет оценка ВВП за 2016 год. В России финансовую отчётность за 2016 год опубликует «Северсталь»

В последний торговый день недели публикуются индексы активности в сфере услуг и сводные показатели от Японии до США. Кроме того, в еврозоне выйдут цифры по розничным продажам. Для российского рынка в этот день будут важными два события. Первое произойдёт днём и связано оно с заседанием Совета директоров ЦБ РФ. Ожидается, что инфляция в январе замедлится до 5,2%, что вынудит российского регулятора, как минимум, озвучить свои планы по дальнейшему снижению ключевой ставки. Второе состоится уже вечером, когда будут опубликованы данные по американскому рынку труда. Закроет день статистика по заказам в обрабатывающей промышленности США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере. И наконец, вечером в пятницу выйдет статистика Baker Hughes по активным буровым. На второй неделе января число буровых незначительно снизилось, но лишь для того, что бы затем был зафиксирован бурный рост, что оказало давление на нефтяные котировки.

В конце прошлой недели в США вышла первая оценка роста ВВП за 2016 год. Рост оказался ниже прогнозов и составил 1,9%. Большой трагедии в этом на рынке не увидели. Американские индексы завершили день незначительным изменением. В минувшие выходные президент США Д. Трамп продолжил удивлять избирателей своей последовательностью. Были приняты указы, ограничивающие въезд и эмиграцию в США. На этом фоне американский доллар встретил понедельник ослаблением, что, естественно, негативно повлияло на японские акции. Кроме того, розничные продажи в Японии выросли в декабре на 0,6% при ожиданиях роста на 1,3%. Активность, естественно, была низкой, поскольку в ряде стран отмечали новый год по Китайскому календарю. Закрыты были площадки в Гонконге, Китае, Малайзии, Ю. Корее, Сингапуре, Тайване и Вьетнаме. К 8:40 (мск) Nikkei 225 составил 19347,94 (-0,61%).

Нефть смогла закрыть предыдущую неделю ростом, но пятничные торги завершились снижением. По данным Baker Hughes, американские компании увеличили число активных буровых на 15 единиц за прошлую неделю. Неделей ранее рост составил 29 единиц. Соответственно, на рынок вернулись опасения по поводу того, что рост добычи в США во многом компенсирует усилия OPEC и присоединившихся стран по сокращению производства «чёрного золота». Драгоценные металлы также находились под давлением на прошедшей недели, но начали новую пятидневку скромным повышением. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 809,15 тонн до 799,07 тонн золота. К 9:00 (мск) контракт нефти Brent составил $55,41 (-0,52%), WTI — $52,94 (-0,43%), золото торговалось на уровне $1191,9 (+0,29%), медь — $5922,74 (-0,11%), никель — $9530 (+0,58%), палладий — $733,75 (-0,66%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 100,21. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,072 (+0,24%), GBP/USD — $1,257 (+0,19%), USD/JPY — 114,56 (-0,45%).

Российский рынок провёл прошлую неделю в ожиданиях смены настроений в отношениях США и РФ. На субботу был запланирован телефонный разговор президентов двух стран, что инвесторы расценили в качестве сигнала на покупку. Соответственно, уровень поддержки 2140 ММВБ породил технический отскок, который затем был стимулирован новостным потоком. Разговор состоялся, хотя его результаты скорее можно назвать знакомством двух лидеров. Тем не менее, это уже шаг навстречу, который также будет оценён рынком. Поэтому начало недели, скорее всего, пройдёт в положительной динамике. Рубль на прошлой неделе оказался под давлением планов Минфина начать скупать валюту с февраля. Однако психологический эффект вербальных интервенций был компенсирован тем же новостным потоком и неделя оказалась не столь негативной. Впрочем, недельный график рубля демонстрирует ослабление уже три недели подряд. Международные инвесторы продолжают вкладывать деньги в российские акции. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 25 января, фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали чистый приток в размере $70 млн. Неделей ранее приток составлял $262 млн. На ближайшее время сигналы из Кремля и Белого дома останутся главными новостными поводами движений на российском рынке.

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