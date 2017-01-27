ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы в пятницу не показали единой динамики, закрылись в плюсе по итогам недели. S&P 500 снизился на 0,09%, Dow Jones – на 0,04%, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 0,1%. Сегодня американские индексы снижаются. S&P 500 упал на 0,25%, Dow Jones – на 0,18%, NASDAQ – на 0,22%

Нефтяные котировки в пятницу упали на фоне косвенных сигналов об увеличении объемов производства нефти в США, которые могут свести на нет достижения ОПЕК в снижении добычи. Brent подешевел на 1,28% до $55.52, а WTI – на 1,13% до $53.17. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижение. Brent опустился на 0,57%, до $55.38 за баррель, а WTI – на 0,47%, до $52.92. Азиатские рынки снижаются на фоне иммиграционной политики Д. Трампа. Также в ближайшее время состоятся заседания ведущих центральных банков мира, включая Банк Японии, ФРС США и Банк Англии. Nikkei225 снизился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,9%. Биржи Китая, Гонконга, Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США обнародуют данные о расходах и о доходах населения за декабрь. В Еврозоне опубликуют предварительное значение ВВП, индекс текущих ожиданий, а также индекс потребительского доверия. В Германии обнародую данные об изменении потребительских цен. В России сегодня Окей и Русгидро опубликуют операционные результаты за 2016 год. АКБ Пересвет и Вертолеты России проведут внеочередное общее собрание акционеров, акционеры Пересвета рассмотрят вопрос о конвертации привилегированных акций и субординированного кредита в обыкновенные акции.

Мы ждем нейтрального открытия российского рынка в пределах 0,1%

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