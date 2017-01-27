Альпари: Рублю не удастся проигнорировать снижение котировок нефти

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 60,75 коп. (-1,01%), до 59,83 руб., курс евро – на 62,75 коп. (-0,97%), до 63,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-18,33%), евро/рубль – 272,8 млн евро (-3,22%).

Центральный банк России с 28 января понизил официальный курс доллара США на 68,40 коп., до 60,3196 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,3429 руб., что выше предыдущего дня на 31,81 коп.

Торги на Московской бирже в пятницу открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта корректировалась после ослабления в четверг вызванное новостями о том, что ЦБ в интересах Минфина РФ с февраля начнет проводить операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.

Нисходящая коррекция курса доллара усилилась из-за переоценки действий Минфина участниками рынка, поскольку объём покупок валюты будет недостаточным для зарождения устойчивого восходящего тренда в паре доллар/рубль.

После публикации блока американской макростатистики укрепление рубля возобновилось с новой силой. Предварительный расчет ВВП США за IV квартал показал рост индекса на 1,9% кв/кв при прогнозе +2,2%. Предыдущее значение индекса ВВП показало повышение на 3,5%. Заказы на товары длительного пользования оказались ниже ожиданий.

На фоне общего ослабления доллара США курс доллар/рубль снизился с максимума 60,62 до 59,56, евро/рубль – с 64,89 до 63,75. Сильно укрепиться рублю не позволили нефтяные котировки. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,3%, до $55,40.

Сегодня, 30 января, нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $55,28 (-0,23%). В Азии цена остаётся под давлением после выхода в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Последние два торговых дня рубль с нефтью имеет положительную корреляцию. Тема отмены санкций вышла на первый план, поэтому российская валюта игнорирует снижение нефтяных котировок.

Конгрессмен Д.Рорабакер считает, что новые власти США отменят санкции против РФ и выстроят с Москвой принципиально новые, конструктивные отношения. Об этом он заявил в опубликованном 28 января интервью изданию The Washington Examiner.

Вечером 28 января президент России Владимир Путин провёл первую телефонную беседу с Дональдом Трампом. На сайте президента России говорится, что беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Президенты договорились объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и продемонстрировали желание развивать отношения между странами. В администрации президента США считают, что данные переговоры стали важным началом улучшения отношений между государствами.

На этой неделе у трейдеров в центре внимания находятся следующие важные события: заседание Комитета Открытого рынка ФРС США (среда), декабрьский обзор состояния американского рынка труда (пятница), заседание ЦБ РФ (пятница) и первая статистика по операциям Минфина РФ (пятница).

Из-за дешевеющей нефти в первой половине дня ожидается повышение курса доллара до 60,15 руб., закрытие торговой сессии – около уровня 59,90 руб. По евро внутридневная цель 64,40 руб., закрытие – на уровне 64,10 руб.

Нефтетрейдеры обеспокоены ростом буровых установок в США. Отскок от уровня $56,53 хранит в себе «медвежьи» настроения. Если на торгах в Европе усилится давление на нефть, котировки снизятся к уровню $54,11. Если «быки» потеряют контроль над уровнем $54,11, цена снизится до $52,80. В этом случае, снижение котировок в понедельник не удастся проигнорировать. Курс рубля на них отреагирует снижением. Чтобы ситуация для покупателей изменилась в лучшую сторону, цене необходимо в понедельник закрыться около $56,30 за баррель.

Владислав Антонов, аналитик

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