ИК Финам: Итоги разговора Путина и Трампа могут поддержать наш рынок

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. После нашего закрытия в пятницу, на фоне данных по буровой активности, показавших рост числа работающих буровых установок на 18 штук, нефть марки Brent снизилась и сегодня к 9.00 мск. консолидируется в районе 55,3 долларов за баррель. Торги на американских площадках в пятницу закончились на отрицательной территории, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли менее 0,1%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя порядка 0,2%. Учитывая выходные в Китае, основным азиатским ориентиром сегодня утром для наших игроков может служить ситуация на японском рынке, где Nikkei225 снижается на 0,6%, чему способствуют плохие данные по розничным продажам в стране – 0,6%, против ожидавшегося роста на 1,3%. Единственным фактором, способным оказать поддержку нашим бумагам в начале торгов, выступают телефонные переговоры между президентами России и США, состоявшиеся в выходные и дающие надежду на нормализацию взаимоотношений между двумя странами. На таком фоне в первые минуты торгов продажи в российских акциях могут преобладать, что приведет к снижению основных индексов в пределах 0,2%. В дальнейшем внимание игроков сосредоточится на блоке статистики из Европы и США. Так, в Старом Свете сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии и индексам делового климата и доверия потребителей в Еврозоне. За океаном сегодня выйдут индексы личных доходов и личных расходов, а также данные по потребительской инфляции. Публикуемая статистика определит настроения инвесторов и динамику нашего рынка в последние часы.

Что же касается валютного рынка, то после существенного роста основных валют по отношению к рублю в четверг и последующей коррекции в пятницу, сегодня мы ожидаем консолидации в первые часы торгов у достигнутых уровней. Так, в пятницу «быкам» не удалось удержать доллар выше отметки 60 рублей, и он вернулся в рамки консолидации между уровнями 59 и 60 рублей, что говорит о ложном пробое четверга. На наш взгляд, без существенного движения рынка энергоносителей, даже несмотря на заявления о выходе ЦБ на рынок и покупки им валюты, доллару и евро вряд ли удастся продемонстрировать уверенное направленное движение от текущих значений.

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