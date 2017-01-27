ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Дональд Трамп может попасть под импичмент раньше, чем дело дойдет до конкретики по снятию санкций

В пятницу биржевые индексы показали позитивную динамику, ведомые слухами о скором снятии Западом санкций. Во время субботнего разговора Путина и Трампа вопрос снятия санкций даже не обсуждался. Сейчас обсуждать этот вопрос – дразнить конгресс США, который может заморозить санкции против России на несколько лет. Я уже не говорю о том, что Дональд Трамп может попасть под импичмент раньше, чем дело дойдет до конкретики по снятию санкций. 27 января Дональд Трамп, подписал указ, на 90 дней приостанавливающий иммиграцию в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Этот срок нужен для разработки новых иммиграционных правил. Постановление, вынесенное 28 января Федеральным окружным судом Нью-Йорка, запрещает агентам пограничной службы депортировать из США граждан упомянутых в президентском указе стран, обладающих действующими визами США. Ряд мировых лидеров заявили, что не согласны с ужесточением иммиграционных правил в США. Круто все закрутилось и скоро Трампу может быть уже не до России. Профессор американского университета Алан Личман, предсказавший победу Дональда Трампа на выборах в США, по-прежнему прогнозирует его импичмент.

На первое полугодие мы настроены оптимистично – индексы находятся в «зоне быков» и индекс ММВБ вполне может вырасти до 2400 пунктов или чуть выше. В пятницу он закрылся на отметке 2266. Повышение фундаментальных рекомендаций по акциям поможет «быкам». Я уже писал в предыдущем комментарии, что в конце прошлого года и в первом месяце нынешнего аналитики инвестбанков подняли рекомендации по Сбербанку об выше 200 рублей. К примеру, аналитики JP Morgan Bank International подняли оценку в январе до 223 рублей. По акциям электроэнергетического сектора были подняты оценки... Как после этого играть на понижение стратегически? Все больше западных инвесторов приходит на российский рынок. На днях начинает работу новый фонд акций GQG Partners (GQGPX), ориентированный на вложения в развивающиеся рынки и уже известно, что большая позиция у фонда будет по российским акциям.

Нефтяные цены сегодня несколько снизились. Данные от Baker Hughes показали, что количество работающих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 15 штук (до 566). Пока «быки» и «медведи» на нефтяном рынке «вошли в клинч». Выход из него будет в первых числах февраля, когда будут известны данные по нефтедобыче за январь. Я не берусь судить в какую сторону будет выход из бокового коридора, просто отмечу, что количество бычьих позиций от хедж-фондов сильно выросло. Одним из главных событий недели будет заседание ФРС США в среду, одновременно мы продолжаем следить за развитием иммиграционного скандала в США.

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