Открытие Брокер: Индексы могут открыть следующую неделю с разрывом вверх

К 15:12 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,41% до 2238,41 пт., а РТС — на 1,25% до 1178,55 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на высоких объёмах. Основным поводом для оптимизма стали новости о грядущем телефонном разговоре президентов РФ и США, а также слухи о подготовке документов на отмену ряда американских ограничений в отношении России. В пятницу вышли операционные результаты «Магнита» (-1,49%) за 2016 год. Рост выручки замедлился до 13,07%, а в декабре вовсе упал до однозначного числа. Прибыль по МСФО в IV квартале сократилась на 15%, а за весь 2016 год упала на 7,96% до 54,363 млрд рублей. Рынок розничной торговли становится всё более насыщенным, и открытие новых торговых площадей уже не приносит прежнего эффекта. К тому же, темпы роста «Магнита» начали отставать от других конкурентов, как, например, «Дикси» (+4,19%). В лидерах к середине дня оказались: «ЭНЕЛ Россия» (+5,54%), «АЛРОСА» (+2,93%), привилегированные «Башнефть» (+2,27%), привилегированные «Мечел» (+1,7%), «Соллерс» (+1,61%). На противоположном полюсе рынка расположились: «Мосэнерго» (-1,47%), привилегированные «Транснефть» (-1,26%), Polymetal (-1,2%), «Система» (-1,05%), «ТГК-1» (-0,87%; увеличила выработку электроэнергии в 2016 году на 4,3%).

Рубль вернулся к укреплению, воспользовавшись позитивными ожиданиями относительно переговоров РФ и США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3335 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,48%, недельная также поднялась до 10,48%, а месячная — до 10,49%. Рост ставок МБК во многом связан с оставшимися налоговыми платежами, а также с надеждами на прорыв в отношениях США и РФ, который привлечёт новых участников на российский долговой рынок. Между тем, нефть на европейской сессии уже дешевела, а сырьевые валюты торговались без особых успехов относительно доллара, что обещает повышенную волатильность в рубле на вечернем отрезке торгов. В понедельник завершатся налоговые платежи января, и российский рубль останется без существенной поддержки. С другой стороны, если переговоры на грядущих выходных пройдут достаточно успешно, то российская валюта проигнорирует весь остальной негатив. К 15:12 (мск) пара USD/RUB подешевела на 0,97% до 59,85 пт., EUR/RUB — на 0,98% до 63,965 пт.

Европейские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль от роста в предыдущие дни. И естественно, основные продажи коснулись банковского сектора: UBS AG (-3,58%; отчитался хуже ожиданий из-за снижения результатов доверительного управления, хотя прибыль в IV квартале выросла в три раза), Barclays PLC (-0,75%), Deutsche Bank AG (-0,36%), Societe Generale SA (-0,55%), UniCredit SpA (-3,42%). Основной рост сосредоточился в розничном секторе на фоне сделок M&A. К тому же, рост розничных продаж в еврозоне составил 6,6% в декабре по сравнению с декабрём прошлого года. К 15:10 (мск) DAX составил 11821,99 (-0,22%), CAC40 — 4839,39 (-0,57%), FTSE 100 — 7159,44 (-0,03%).

Накануне Минэнерго США сообщило о том, что 25 января состоялось заключение ряда сделок по продажи нефти из стратегических резервов. В начале месяца ведомство объявляло о том, что планирует реализовать до 8 млн баррелей. Впрочем, всё это меркнет на фоне того, что может показать очередной отчёт Baker Hughes. На прошлой неделе он показал рост активных нефтяных буровых в США на 29 единиц.

Индонезия в шесть раз увеличила пошлины на пальмовое масло. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,9 (-1,04%), WTI — $53,37 (-0,76%), золото торговалось на уровне $1183,3 (-0,55%), медь — $5901,79 (+0,15%), никель — $9500 (+0,96%), палладий — $725,75 (+0,18%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,54. NZD, AUD, CAD торговались в диапазоне +/-0,15% относительно валюты США. К 15:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,069 (+0,09%), GBP/USD — $1,254 (-0,43%), USD/JPY — 115,06 (+0,48%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародована статистика заказов на товары длительного пользования в США и первая оценка ВВП за IV квартал 2016 года, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Оптимизм на российском рынке сохранится до закрытия дня. Более того, если выходные принесут позитивные итоги первых переговоров, то новую неделю индексы могут открыть с разрывом вверх. Естественно, политика также помогает и рублю, который накануне активно слабел из-за планов Минфина. На расширенных торгах в США снижаются бумаги Honeywell и Colgate-Palmolive, отчёты которых оказались слабее ожиданий. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

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