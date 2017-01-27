Альпари: ЦБ РФ повысил курс доллар и евро до 60,31 и 64,34 руб. соответственно

Российский рубль в пятницу укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,11 руб. (-0,5%). Евро стоит 64,22 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 30 января, составляют 60,31 руб. за американскую валюту и 64,34 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 68 и 32 копейки соответственно.

Цены на нефть заметно снижаются в финале недели. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,84 (-1,2%). Ни для вчерашних, ни для сегодняшних колебаний особенных оснований нет – рынок постепенно возвращается к относительно справедливой стоимости барреля при имеющихся вводных. Сегодня поздно вечером выйдет очередной отчет Baker Hughes о численности американских буровых установок. Предыдущий показал резкое увеличение количества вышек. На этом фоне пересматриваются и параметры добычи в США.

Однако не все так плотно связано с этими вышками. За два года количество буровых установок сократилось на 65-70%, при этом производительность оставшихся увеличилась более чем вполовину. Рост числа буровых установок всего лишь указывает на тот факт, что инвестиции в сектор идут и останавливаться не собираются, а США готовится постепенно потеснить мировых поставщиков нефти на международном рынке.

Второй день подряд рубль движется в противоположную от нефти сторону. Если накануне инвесторы нивелировали частичную перекупленность рубля, опираясь на новости от Минфина РФ, то сегодня в полной мере реализуется фактор фиксации прибыли на рынке долга. Денег на рынке много, драйвер налогового периода в этот раз не ощущается ввиду присутствия иных катализаторов.

В ближайшее время доллар США постарается закрепиться в диапазоне 59,90-61,00 руб., где ему и место, то есть ближе к отметке 60,50 руб. Там рынок и встретит начало покупок валюты российским Минфином. В первые дни, вполне возможно, рубль ощутит небольшое давление, но впоследствии тренд сформируется и оно сойдет на нет. «Невидимая рука рынка» больше не позволит российской валюте укрепляться так, как она делала это ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик

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