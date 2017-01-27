ГК Forex Club: НЕФТЬ: рост числа буровых в США не остановит ОПЕК

Цены на нефть торгуются на позитивной территории по итогам недели в пятницу 27 января по мере того как участники рынка склоняются к выводу, что решение ОПЕК о сокращении добычи в этот раз будет выполняться гораздо более эффективно, чем это было ранее в истории.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.30 по московскому времени по итогам недели подрастали в цене на 1,5% до 56,38 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке прибавлял 0,9% до 53,75 доллара за баррель.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером опубликует данные по динамике буровых в США. По итогам предыдущей недели их число возросло на 29 штук до 551 единицы, что стало самым высоким темпом прироста с апреля 2013 года.

Сейчас два основных момента находятся в центре внимания участников рынка. Первый, это имплементация соглашения ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи, а второй, изменение объемов добычи в США.

В настоящий момент представители ОПЕК регулярно проводят вербальные интервенции, в которых подчеркивают решительность следовать договоренностям о сокращении добычи. И их труды не пропадают напрасно. Уверенность участников в полной имплементации соглашения существенно возросла.

Однако в США на прошлой неделе резко возросли темпы роста числа буровых. Если тенденция продолжится, это может некоторое время сдерживать рост цен. До тех пор, пока рынок не поймет, какие объемы нефти могут вывести на рынок дополнительные объемы бурения. Есть все основания полагать, что вряд ли они будут очень существенными.

С момента начала кризиса добыча в США сократилась на 800 тысяч баррелей, а число буровых в моменте падало на 70%. Даже сейчас их почти на 1100 единиц меньше, чем при цене в 100 долларов за баррель, когда их было 1600. При этом добыча в США снизилась на 800 тыс. баррелей в сутки. Если даже предположить, что число буровых вернется к прежним уровням, они могут прибавить не более 1 млн. баррелей в сутки. ОПЕК легко может сократить рост добычу на 1 миллион и обратно сбалансировать рынок.

Для того чтобы цены вернулись обратно к росту, ОПЕК надо просто подчеркивать свою решимость любым путем добиться роста цен до искомого уровня, вплоть до дополнительного сокращения производства. Представители картеля заявляли, что считают справедливой цену в области 60-70 долларов за баррель. Достичь ее будет не слишком сложно уже к середине года.

Валерий Полховский, аналитик

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