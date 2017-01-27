Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в рамках 2200-2235 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,3%. В лидерах утренних продажи отметились акции «Магнита» и «Яндекса». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Русала» и «Распадской».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию без единой динамики, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно отступает. Цены на нефть утром в пятницу отступают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $56,39 (-0,2%). Новой информации для «быков» накануне тут не появилось, однако «бочка» североморской нефти неплохо дорожала минувшим вечером. Покупателей поддерживает техническая картина по нефти и уверенные долгосрочные ожидания.

Евро/доллар в конце недели продолжает отступать. Основные торги идут вокруг 1,0660, евро/доллар уходит от семинедельного максимума, которого касался ранее на неделе. Сегодня вечером на рынке будет интересно, так как США готовят к публикации статистику по предварительному ВВП за четвертый квартал прошлого года, и средний прогноз предполагает рост только на 2,1% после гораздо более мощного взлета в третьем квартале. Однако дьявол, как обычно, кроется в нюансах. Весь прошлый год Штаты пересматривали первоначальную оценку ВВП на повышение, поэтому даже если сейчас отчет окажется невпечатляющим, позже он с большой долей вероятности будет улучшен.

Российская валюта накануне заметно ослабла в паре с долларом США. Инвесторы побежали из рубля сразу же, как только поняли масштаб намерений Минфина РФ по покупке валюты. Впечатление усилило понимание и того, что выкуп долларов позволит Центробанку дольше держать ключевую ставку на текущем уровне. За американский доллар на открытии дают 60,44 руб. (+0,05%). Сессия пятницы для пары доллар/рубль пройдет в диапазоне 60,10-60,85.

Индекс ММВБ проторгуется под занавес недели в границах 2200-2235 пунктов.

Совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото» – выиграло аукцион на право разработки одного из крупнейших в мире месторождений золота Сухой Лог. Сумма сделки составила 9,406 млрд руб. Основным конкурентов «Ростеха» была компания «Золото Бодайбо». Сухой Лог является одним из крупнейших месторождений в мире, победа в аукционе позволит «Полюс Золото» нарастить ресурсную базу, что в долгосрочной перспективе позитивно скажется на деятельности компании. На данном событии в четверг акции компании продемонстрировали рост в районе 1%.

Разработка месторождения самым благоприятным образом коснется инфраструктуры Иркутской области, а также повлияет на создание новых рабочих мест и смежных предприятий.

27 января в Китае празднуют Новый год по лунному календарю, торги проводиться не будут. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ФосАгро». Финансовые результаты по МСФО за 2016 год опубликует «Магнит». Заседание совета директоров проведут «Ленэнерго» и «Уралкалия».

Данные по инфляции вышли в Японии. Темпы роста ВВП за четвертый квартал 2016 года опубликуют США, также в Штатах выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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