Открытие Брокер: Обзор рынка драгметаллов. Цены на золото в 2017 году будут умеренно расти

Прошедший 2016 год обозначил на рынках драгоценных металлов разворотную тенденцию к росту после нескольких лет доминирования падающего тренда, в результате чего цены в прошлом году показали значительный прирост.

Первая половина 2016 года запомнилась яркой растущей ценовой динамикой на фоне усиления политической нестабильности в Европе и США, подтолкнувшей вверх инвестиционный спрос. Запасы в золотых ETF-фондах в I полугодии 2016 года выросли в среднем на 36,8%, запасы в серебряных ETF-фондах – на 9,5% к концу 2015 года.

Широко обсуждаемое и отчасти неожиданное политическое решение о выходе Великобритании из ЕС Brexit привело к резкому росту спроса в стране на золотые слитки и монеты, увеличив импорт золота в страну. Кроме того, с конца 2015 года наблюдался активный рост спроса на золотые монеты и слитки в Северной Америке, а также в Германии на фоне отрицательных процентных ставок.

По данным Монетного двора США, продажи золотых монет в 2016 году составили 985 тыс. унций против 801,5 тыс. унций в 2015 году. Продажи серебряных монет в 2016 году составили 37,7 млн унций против 47 млн унций в 2015 году. Снижение продаж серебряных монет было обусловлено несколькими приостановками чеканки из-за отсутствия сырья.

С начала января 2017 года продажи золотых и серебряных монет превосходят ожидания. По данным Монетного двора США, продажи золотых монет с начала 2017 года составили 97 тыс. унций, серебряных монет – более 4,5 млн унций. Результаты продаж пока ниже уровня в январе и феврале 2016 г., но выше, чем во всех остальных месяцах 2016 года.

Вторая половина 2016 года, однако выдалась менее позитивной для рынков золота и серебра, показав значительное снижение цен, что практически нивелировало прежние достижения роста.

Вторая половина 2016 года выдалась менее позитивной для рынков золота и серебра, показав значительное снижение цен, что практически нивелировало прежние достижения роста.

Несмотря на резкий всплеск цен на золото к уровню 1338$/унция после выборов президентом США Дональда Трампа, данный рост стал краткосрочным, а на первый план вышло декабрьское заседание ФРС США, в ходе которого регулятор продолжил начатую в конце 2015 года политику повышения процентных ставок.

Падение цен на золото за два месяца составило существенные 210$/унция и стало неожиданным для многих участников рынка. Стоимость серебра в этот период понизилась на 10,2% или на 1,9$/унция.

Во втором полугодии 2016 года отмечалось сокращение запасов в золотых и серебряных ETF-фондах на 7,6% и 2,1% соответственно. Кроме того, продажи монет и слитков по всему миру значительно замедлились из-за выросших цен.

Помимо этого, в Индии и Китае произошли значимые для рынка золота и серебра события, которые не допустили сезонного роста спроса и цен, обычно наблюдающегося во втором полугодии.

Резкий рост курса доллара США во второй половине декабря 2016 года, а также продолжающийся рост на американском фондовом рынке оказали дополнительное негативное влияние на стоимость золота и серебра.

Прошедшее декабрьское заседание ФРС США указало на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. Регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 0,25% до 0,5-0,75%, а также объявил о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, заявив о возможном повышении процентных ставок в 2017 г. три раза в результате усиления инфляционных ожиданий. Свершившееся повышение ставок позволило ценам на золото и серебро начать постепенное восстановление.

В 2017 году на первый план выходит неопределенность влияния экономической программы Дональда Трампа на экономику США. Представители ФРС США выражают беспокойство, что увеличение дефицита бюджета в результате экономической политики Дональда Трампа может спровоцировать перегрев экономики и потребовать ускорения повышения процентных ставок.

Тем не менее, по предварительным оценкам, темпы роста американской экономики будут скромнее ожидающихся, а реальные процентные ставки станут слишком высоки относительно данных темпов роста. Это может привести к усилению инфляционных тенденций и ослаблению курса доллара США, что будет поддерживать цены на золото и серебро до следующего заседания ФРС.

Ястребиная риторика и действия ФРС, между тем, сильно ограничат потенциал роста стоимости металлов в текущем году. По заявленным планам, в 2017 году должно состояться три повышения процентной ставки, но ближайшее повышение ожидается не ранее второго квартала 2017 года. До этого времени можно рассчитывать на растущую ценовую динамику.

В перспективе ближайшего года можно рассматривать как наиболее вероятную ограниченную растущую динамику цен на золото и серебро на уровне долгосрочного растущего тренда. Усиление темпов падения или роста будет ограничено краткосрочностью острых политических событий.

Среднегодовая стоимость золота в 2017 году оценивается на уровне 1216$/унция, серебра – на уровне 17,44$/унция. Восстановление роста цен на рынках золота и серебра наиболее вероятно с 2018 года при условии роста реальных процентных ставок и инфляции в мировой экономике.

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