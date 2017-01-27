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mfd.ruАналитикаКомментарии27 января 2017 г.Банк "Глобэкс": ожидаем нейтрального открытия т...
сегодня
09:59

Банк "Глобэкс": ожидаем нейтрального открытия торгов

Мы прогнозируем, что сегодня торги на индексе ММВБ откроются в нейтральной зоне. Возможно, сегодня индекс будет торговаться в коридоре после вчерашнего роста на 2,3% до 2229 пунктов. На рынке нефти игроки позитивно восприняли сообщения о сокращении добычи странами ОПЕК. На валютном рынке РФ, после заявлений об интервенциях в феврале, рубль ослаб на 2,3% до 60,4 за $1. Возможно, нерезиденты испугались за продолжение операций carry trade, поэтому доходность кривой ОФЗ поднималась в последнее время. Однако вчера уже ОФЗ двигались плавно и чуть-чуть снизились в доходности. Мы считаем, что рынок «остынет» от последних событий и оценит свои силы для работы с бумагами, возможны покупки.

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