Банк "Глобэкс": ожидаем нейтрального открытия торгов Мы прогнозируем, что сегодня торги на индексе ММВБ откроются в нейтральной зоне. Возможно, сегодня индекс будет торговаться в коридоре после вчерашнего роста на 2,3% до 2229 пунктов. На рынке нефти игроки позитивно восприняли сообщения о сокращении добычи странами ОПЕК. На валютном рынке РФ, после заявлений об интервенциях в феврале, рубль ослаб на 2,3% до 60,4 за $1. Возможно, нерезиденты испугались за продолжение операций carry trade, поэтому доходность кривой ОФЗ поднималась в последнее время. Однако вчера уже ОФЗ двигались плавно и чуть-чуть снизились в доходности. Мы считаем, что рынок «остынет» от последних событий и оценит свои силы для работы с бумагами, возможны покупки. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте