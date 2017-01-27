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mfd.ruАналитикаКомментарии27 января 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в...
сегодня
09:55

ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы в четверг не показали единой динамики, падали котировки компаний потребительского сектора. S&P 500 снизился на 0,07%, Dow Jones поднялся на 0,16%, высокотехнологичный индекс NASDAQ подешевел на 0,02%. Сегодня американские индексы нейтральны. S&P 500 опустился на 0,03%, Dow Jones снизился на 0,02%, Nasdaq поднялся на 0,03%.

Нефтяные котировки в четверг поднялись, сомнения в эффективности сокращения добычи странами ОПЕК отошли на второй план. Brent вырос на 2,11% до $56.24, а WTI – на 1,95% до $53.78. Сегодня нефтяные котировки слабо снижаются. Brent подешевела на 0,19% до $56.38 за баррель, а WTI – на 0,06% до $53.75. Большинство азиатских индексов растут в пятницу, продолжая отыгрывать мировое ралли. Nikkei225 вырос на 0,2%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – также на 0,8%. Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздником.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США обнародуют предварительные данные об изменении ВВП в четвертом квартале, а также значение индекса доверия потребителей к экономике США за январь университета Мичигана. В Японии опубликуют данные о динамике потребительских цен и безработице в декабре. В России сегодня Ленэнерго и Уралкалий проведут совет директоров. ТГК-1 опубликует операционные результаты за 2016 год. Магнит опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. ФосАгро закроет реестр на получение дивидендов (39 руб. на а.о.).

Мы ждем нейтрального открытия торгов на российском рынке в пределах 0,1%

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