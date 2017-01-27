Открытие Брокер: От просадки индекс ММВБ будет защищать слабый рубль

По итогам торгов 26 января индекс ММВБ вырос на 2,44% до 2229,2 пт., а РТС прибавил 0,33% до 1163,62 пт. Российский рынок провёл очередную валютную переоценку своих составляющих. Ослабление рубля в последние две сессии позволило экспортёрам вздохнуть спокойней: «РусАл» (+9,0%), «ЛУКОЙЛ» (+5,02%), «Татнефть» (+4,92%), «Северсталь» (+4,85%), «ММК» (+3,8%), «НЛМК» (+3,41%)/ Между тем, хуже рынка смотрелись бумаги Polymetal (-4,58%) на фоне падения мировых цен на драгоценные металлы. Среди аутсайдеров заметно присутствие представителей электроэнергетики, чья привлекательность падает при ослаблении рубля: «ОГК-2» (-1,39%), «МРСК Центр» (-0,78%), «Интер РАО» (-0,32%). Ситуация на валютном рынке, естественно, определялась заявлениями Минфина о том, что с февраля начнутся покупки валюты в интересах ведомства. Пока объём таких операций не будет значительным, но для рынка было важно нащупать порог терпимости крепкого рубля. Соответственно, уже на уровне 59 за доллар правительство готово идти на меры влияния на курс. К концу дня рубль слабел вплоть до 60,5 за доллар, хотя ещё в начале недели штурмовал отметку в 59.

Торги в США завершились незначительным изменением индексов. Если говорить о статистике, то предварительный индекс активности в сфере услуг от Markit составил 55,1 пункт, число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 259 тыс. при ожиданиях 247 тыс. Однако существенного влияния статистика на рынок не оказала. Основные тревоги американские инвесторы испытывают по поводу корпоративных отчётов. Так, к примеру, результаты Mattel (-17,65%) показали, что в IV квартале американцам было не до игрушек. А вот EBay +5,0%, напротив, пользовалась популярностью. Под давлением оказались чемпионы предыдущего дня, а именно автомобилисты и производители сырья: General Motors (–1,96%), Ford Motor (-3,28%), Freeport-McMorran (-4,0%). Однако рост в банковском секторе и IT позволил компенсировать негативные тенденции. Индекс волатильности упал ещё на 1,67% до 10,63. По итогам дня, DJIA вырос на 0,16% до 20100,91, S&P 500 снизился на 0,07% до 2296,68.

Рынки Китая, Тайваня, Вьетнама и Южной Кореи закрылись на новогодние праздники по восточному календарю. Банк Японии вышел на рынок с покупками местных облигаций, чтобы сдержать укрепление йены и обеспечить целевую доходность по бондам. Индекс потребительских цен в Японии вырос в декабре на 0,3% в годовом выражении. И естественно, активность в Азии сосредоточилась на японском рынке, который подрастал за счёт ослабления йены почти до 115 за доллар. К 8:50 (мск) Nikkei 225 составил 19449,59 (+0,24%).

После роста накануне котировки нефти проводят спокойную азиатскую сессию. Barclays ожидает, что средняя цена Brent в I квартале составит $55, а WTI — $53 за баррель. Усилия OPEC будут компенсироваться ростом добычи в США, где нефтяники наращивают число активных буровых. Котировки золота накануне провалились ниже зоны поддержки $1190-1200, что открывает путь к дальнейшему снижению. Резервы SPDR Gold Trust не изменились в четверг. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent $56,4 (-0,16%), WTI — $53,78 (+0,00%), золото торговалось на уровне $1181,7 (-0,68%), медь — $5868,73 (-0,41%), никель — $9440 (+0,32%), палладий — $720,6 (-0,53%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 100,67. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,066 (-0,16%), GBP/USD — $1,254 (-0,44%), USD/JPY — 115,13 (+0,54%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:45 (мск) — индекс потребительского доверия во Франции, в 12:00 (мск) — розничные продажи в еврозоне, в 16:30 (мск) — заказы на товары длительного пользования в США и первая оценка ВВП за IV квартал 2016 года, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России закроется реестр «ФосАгро» на получение дивидендов, «Магнит» и «ТГК-1» опубликуют результаты операционной деятельности за 2016 год, пройдёт совет директоров «Уралкалия». Российский рынок начнёт день вблизи уровней закрытия накануне. Поскольку существенных причин для движения вниз нет, то от просадки индекс ММВБ будет защищать слабый рубль. С другой стороны, объёмы планируемых покупок являются ничтожными для текущего состояния российского валютного рынка. Поэтому спекулянты могут зафиксировать прибыль от ослабления рубля, сократив его недельные потери.

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