ИК Финам: Внешний фон нейтрален для российского рынка

В пятницу перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей смог удержать свои позиции, а нефть марки Brent закрепилась выше 56 долларов за баррель. На американских площадках основные индексы закончили торги четверга разнонаправлено, индекс Dow Jones вырос на 0,2%, а индекс S&P500 потерял символические 0,07%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,05%. Торги в Азии проходят на положительной территории. Так, японский Nikkei225 растет на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%. На таком фоне российский рынок откроется в районе уровней вчерашнего закрытия. Однако в дальнейшем возможно возобновление роста цен на нефть, что будет способствовать покупкам в российских активах. Во второй половине торгов основным фактором для рынков станет блок важной макроэкономической статистики из США. В 16.30 мск. будут опубликованы индекс запасов оптовой торговли и данные по ВВП США за IV квартал 2016 года, а в 18.00 выйдет индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Данная статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определит направление движения нашего рынка в последние часы торгов. Уже после нашего закрытия будут опубликованы данные по буровой активности в США, способные повлиять на рынок энергоносителей и определить наше открытие в понедельник.

Если же говорить о валютном рынке, то после вчерашнего сильного роста доллара и евро по отношению к рублю, прошедшего на фоне информации о готовящемся выходе ЦБ на рынок с целью покупки валюты, мы ожидаем попыток коррекционного снижения, что будет вызвано фиксацией прибыли по краткосрочным длинным позициям. Отметим, что вчерашний рост является скорее эмоциональной реакцией на новость. При этом, мы не ожидаем существенного влияния действий регулятора по покупке валюты на курсы. Скорее всего, интервенции будут проводиться достаточно аккуратно и только в случае стабильной ситуации на валютном рынке. В результате, ослабление рубля или рост волатильности могут привести к тому, что ЦБ прекратит покупки. В качестве примера можно привести действия регулятора в 2015 году, когда при первых признаках роста доллара и евро он ушел с рынка. Что же касается динамики пятницы, то доллар может протестировать уровень 60 рублей. Если «быкам» удастся закрепиться над ним, это будет говорить о выходе из консолидации между уровнями 59 и 60 рублей, в которой американская валюта двигалась с начала января, и о возможности продолжения роста. При этом, первой целью, на наш взгляд, может являться отметка 62 рубля, выступающая в текущий момент ближайшим сопротивлением для доллара.

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