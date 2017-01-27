ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Встреча Путина и Трампа как драйвер роста рынка

Вчера индекс ММВБ показал позитивную динамику 2,239%. Кто-то радуется, а кто-то не очень... Столь внушительный рост достигнут за счет ослабления рубля. Кому-то судьба рубля дороже судьбы акций. Валютный российский индекс MSCI Russia Capped (ERUS) показал скромный рост 0,36%.

Известный экономист Евгений Гавриленков (Matrix Capital) в этом году ждет плавного ослабления рубля (до 10%). А чего нам ждать от фондового рынка? Мы ждем от индекса ММВБ в первом полугодии роста до 2400 пунктов или чуть выше. Важнейшим фактором формирования динамики цен на сырьевые товары является курс доллара. Недавно Трамп дал комментарий, что доллар слишком силен. Если Дональд Трамп всё-таки начнет валютную войну, то можно ожидать сильного падения доллара, которое подтолкнет наверх нефтяные цены. Рост рынка во втором полугодии под большим вопросом. Поддержка Трампом нефтяной промышленности может привести к перенасыщенности нефтяного рынка. Тем временем, нефтедобыча в США выросла более чем на 6% с середины 2016 года, но пока остается на 7% ниже пикового уровня 2015 года. Добыча выросла до уровней конца 2014 года, когда большие объемы добычи в США поспособствовали обвалу цен на нефть.

Сегодня состоятся переговоры Дональда Трампа и Терезы Мэй (премьер-министр Великобритании). Тереза Мэй вчера заявила, что подход Запада к отношениям с Россией должен строиться по формуле «сотрудничай, но остерегайся». Но нам важнее переговоры Трампа с Путины. По данным NBC Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоятся в эти выходные (28-29 января). Есть большая вероятность, что в выходные лидеры наших стран обсудят дату очной встречи и эта встреча будет драйвером роста нашего рынка (одним из драйверов). Уже сейчас есть ожидания частичного снятия санкций Запада уже в 2018 году и перед встречей эти ожидания только вырастут. А без этой встречи ясности в вопросе смягчения антироссийских санкций не будет. Политические предпосылки сложились так, что встреча состоится в первом полугодии. Так считает председатель комитета Госдумы шестого созыва по международным делам, сенатор Алексей Пушков, но точную дату узнаем очень скоро.

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