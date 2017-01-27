ИФК «Солид»: Ослабление рубля помогло вырасти индексу ММВБ, но помешало росту индекса РТС

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $56.2 за баррель, поддерживаемые заявлениями о том, что страны ОПЕК+ намерены полностью выполнить взятые ранее обязательства по сокращению добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабую позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2225-2230 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.04% при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого фондового индикатора оказало снижение котировок акций отчитавшегося производителя товаров широкого потребления Unilever (-4.7%). Упали в цене акции нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0.6%), BP (-0.5%) и горнодобывающих предприятий Rio Tinto (-1.2%), Glencore (-2%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций отчитавшегося производителя алкогольных напитков Diageo (+3.6%) и банка HSBC (+0.9%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг потерял 0.21%, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банка BNP Paribas (-1.2%) и автомобилестроительной корпорации Renault (-1.3%). Немецкий индикатор DAX (+0.36%) прибавил на фоне роста акций Bayer (+2.1%), BASF (+0.6%) и Deutsche Telekom (+0.8%), внесших существенный вклад в его подъем.

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.16%, а наибольшее положительное влияние на его рост оказали акции банка Goldman Sachs (+1%) и хорошо отчитавшейся днем ранее авиакосмической корпорации Boeing (+1.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0.02% на фоне падения котировок акций Qualcomm (-5%), Citrix Systems (-6.5%), Dish Network(-6.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.02%) тоже продемонстрировал отрицательную динамику при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных, а снижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Здравоохранения» (-0.7%). При этом ростом отметился индекс финансового сектора (+0.3%).

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс ММВБ поднялся на 2.44% в основном благодаря росту акций ЛУКОЙЛа (+5%), Сбербанка (+2.1%), Газпрома (+1.9%) и Магнита (+4.1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.33%) прибавил меньше в контексте ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию годовых финансовых результатов Магнита и операционных результатов ТГК-1.

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