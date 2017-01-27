ГК Forex Club: Рубль: а цели все ниже

Мы предупреждали, что российские власти не позволят рублю держаться ниже 60,00 слишком долго. Вечером в среду Минфин заявил, что с февраля начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. И сделано это будет, чтобы снизить зависимость рубля от колебаний котировок нефти. Объем аукционов пока держится в секрете, но уже появилась информация о сумме в 1 млрд долларов в месяц.

Рынок тут же подстроился. Раньше рубль называли самой перспективной валютой, а после его обвала в четверг почти на 2% против доллара заговорили о переоцененности российской валюты.

Это вполне может вызвать лавинообразный эффект: массовый выход спекулянтов из слабеющего рубля на фоне действий Минфина и комментариев российских официальных лиц способен за несколько дней вернуть пару USD/RUB в район 61,70, где она не была с начала декабря.

USD/JPY за четверг смогла прибавить почти 1,3%. Свою роль здесь сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, в доллар вновь все поверили, как только поняли, что Трамп от слов переходит к действиям. Указ по поводу строительства стены подписан, а это значит, что и все прочие обещания он может воплотить. В таких условиях рост деловой активности, поддержка отечественных производителей и увеличение числа рабочих мест будут играть на руку доллару.

Во-вторых, свою роль играет и техническая картина. Пара USD/JPY с начала месяца потеряла целых 500 пунктов. Настало время восстановить потери. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 115,30.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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