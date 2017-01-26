УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 26 января, российский фондовый продолжил 3-дневное ралли за счет ослабления курса рубля. Индекс ММВБ сегодня прибавляет 2% на фоне дорожающего на 1,5% доллара. При этом валютный РТС теряет 0,2%. Курс отечественной валюты ослабевает, несмотря на растущие нефтяные котировки (+0,6% по Brent спот). Вчерашнее выступление Минфина с заявлением о покупке валюты с рынка при цене на нефть выше $40 за баррель (с февраля и до конца года) немного напугало рынок. Аналитики уже стали повышать свои прогнозы по курсу доллара на текущий год – даже при сохранении высоких цен на нефть. С одной стороны, покупка в объеме около $1,5-1,7 млрд в месяц – это не так много, но с другой, - рынку важен посыл: сделав такое объявление, Минфин дал понять, что считает уровни ниже 60 рублей за доллар привлекательными для покупки валюты, и не видит потенциала для дальнейшего укрепления.

Нефть укрепляется сегодня на 0,8%, несмотря на довольно слабую вчерашнюю статистику от Минэнерго США (запасы выросли на 2,8 млн баррелей, а отсутствие увеличения добычи на недельной основе ни о чем не говорит, значение имеет месячный пересмотр). Создается ощущение, что рынок так же не заметил, что Трамп. Только став президентом, подписал распоряжение о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, что может указывать на намерение увеличить выпуск нефтепродуктов. Очевидно, что инвесторы живут мыслями о сокращении добычи в рамках венского соглашения и ждут первых официальных результатов за январь.

В лидерах роста на российском рынке сегодня Русал (+7,4%) после 3-дневного ралли на рынке алюминия. Также растут котировки Лукойла (+3,8%) – вероятно, инвесторы фиксируют прибыль в Башнефти (-2%) на фоне приближающейся оферты по выкупу, и перекладываются в Лукойл. В лидерах роста и акции металлургов: Северсталь (+3,7%), НЛМК (+3%).

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