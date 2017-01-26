Dukascopy Bank SA: в преддверии длительных выходных в Китае активность инвесторов будет снижаться

В первую половину торговой сессии четверга индекс ММВБ прибавил 1,8%, поднявшись выше отметки 2200 пунктов. Причем, рост российских акций в первую очередь обеспечили покупки в бумагах несырьевых компаний, котировки которых в прошлом году снижались. А против рынка движутся акции Polymetal (-4%) на фоне падения цен на золото. В то же время, несмотря на резкое падение курса рубля против доллара на 52 копейки выше отметки 60 руб./долл., индекс РТС вырос лишь на 0,5%. Надо отметить, что российская валюта снижается несмотря на стабильность цен на нефть на опасениях проведения валютных интервенций со стороны ЦБ РФ, о чем регулятор заявил вчера днем. Дополнительное давление на стоимость рубля оказывает уход инвесторов из ОФЗ, доходность которых начала сегодня резко расти вслед за бумагами европейских гособлигаций.

Во второй половине дня мы ожидаем консолидации на российском рынке акций после роста накануне. Причем, в преддверии длительных выходных в Китае активность инвесторов будет снижаться.

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