Открытие Брокер: Текущий курс рубля уже преодолел порог терпения

К 15:20 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,9% до 2217,31 пт., а РТС упал на 0,04% до 1159,21 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на повышенных объёмах. Из объективных факторов можно выделить стабильную нефть выше $55 и оптимизм на внешних рынках. В лидерах оказались бумаги: «РусАл» РДР (+7,52%), МТС (+2,98%), «Магнит» (+2,97%), «Яндекс» (+2,79%), «ММК» (+2,72%). «ММК» сообщила о росте производства стали в 2016 году на 2,5%. После слабости в предыдущие дни, вновь растут бумаги нефтегазового сектора: «ЛУКОЙЛ» (+2,52%), «Роснефть» (+1,33%), «Газпром» (+1,65%). «Лента» (+1,25%) увеличила выручку в 2016 году на 21,2%. В аутсайдерах дня оказались: «Полиметалл» (-3,86%; компания нарастила производство драгоценных металлов на 21% в IV квартале), «Башнефть» (-1,97%), «МРСК Центр» (-1,33%), «ФосАгро» (-1,28%; торгуются без дивидендов), «НМТП» (-1,19%). В снижающихся бумагах заметно много представителей электроэнергетики, которые оказались перекупленными в предыдущие дни.

Рубль продолжил слабеть на ожиданиях валютных покупок в пользу Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 10,44%, недельная — до 10,47%, а месячная — до 10,48%. С другой стороны, явного роста спроса на рубли нет. Казначейство предложило банкам 150 млрд рублей для размещения на депозитах, из которых было выбрано всего 60 млрд по ставке 9,7%. Между тем, заявления Минфина о том, что с февраля начнутся валютные операции ЦБ в пользу ведомства, оказали существенное давление на курс рубля, который вернулся к отметке 60 за доллар. Планируемые суммы являются незначительными для рынка, но сам эффект непосредственного вмешательства говорит о том, что текущий курс уже преодолел порог терпения. До 30 января спрос на рубли будет сдерживать существенные распродажи, а вот после завершения налогового периода можно ожидать более сильных движений. К 15:20 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 1,23% до 60,25, EUR/RUB — 1,06% до 64,645.

Банковский сектор продолжил толкать европейские рынки вверх. Естественно, росту акций банков способствовало повышение доходности по государственным облигациям: Barclays PLC (+2,21%), Deutsche Bank AG (+1,43%), Societe Generale SA (+1,39%), UniCredit SpA (+0,92%). Сводные прогнозы аналитиков говорят о том, что прибыль европейских компаний в 2017 году увеличится на 14%, а в 2018 году — на 10%. Actelion Ltd подскочили более чем на 20% на новостях о том, что фармацевтическую компанию покупает Johnson and Johnson за $30 млрд. И немного о статистике. Германский индекс потребительского климата Gfk подрос до 10,2 пт. на февраль с 9,9 на январь. ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 2,2% при ожиданиях 2,1%, а в квартальном выражении — на 0,6% при ожиданиях 0,5%. К 15:20 (мск) DAX составил 11867,94 (+0,52%), CAC40 4882,85 (+0,11%), FTSE 100 — 7177,8 (+0,19%).

Незначительное укрепление доллара не помешало оптимизму в нефти. Рынок продолжает рассчитывать на ускорение экономического роста в США, что способно увеличить потребление топлива. С другой стороны, на рынке остаются надежды на высокую дисциплину договорившихся о сокращении добычи производителей. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,61 (+0,34%), WTI — $52,9 (+0,28%), золото торговалось на уровне $1187,5 (-0,86%), медь — $5964,63 (-0,17%), никель — $9625 (-0,77%), палладий $725 (-1,51%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,3% до 100,24. CAD, AUD, NZD слабели от 0,4% до 0,85% относительно доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,072 (-0,22%), GBP/USD — $1,258 (-0,41%), USD/JPY — 114,34 (+0,94%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародован торговый баланс США и первичные обращения за пособием по безработице, в 18:00 (мск) — индекс опережающих экономических индикаторов США и продажи нового жилья. Продолжают массово отчитываться американские корпорации. Bristol-Myers отчиталась слабее ожиданий и ухудшила свой прогноз. Бумаги Ebay подрастали более 7% на предварительных торгах за счет сильного отчета. Прибыль производителя калийных удобрений Potash Corp. пострадала из-за снижения мировых цен на удобрения. S&P 500 подрастал на 0,1%. Российский рынок завершит день в плюсе. Рост ММВБ частично связан с внешним оптимизмом, но и ослабление рубля также вносит свою лепту. Индекс РТС показывает незначительное изменение по валютной оценке российских бумаг.

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