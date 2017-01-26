ГК Forex Club: НЕФТЬ: рост запасов в США не смутил цены

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории в четверг 26 января по мере того как участники рынка проигнорировали негативные данные по запасам из США, акцентируя внимание на ситуации вокруг сокращения добычи со стороны ОПЕК.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 12.30 по московскому времени подрастали в цене на 0,5% до 55,86 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI прибавлял 0,3% до 53,10 доллара за баррель.

Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели зафиксировало рост коммерческих запасов в подземных хранилищах на 2,8 миллиона до 488,3 миллиона. Это практически совпало с медианой прогнозов, предполагавшей их рост на 2,5 миллиона баррелей, а потому новость не стала причиной масштабных движений.

Рынок сейчас игнорирует слабые данные по запасам потому как пытается смотреть уже вперед. А там, на горизонте, вырисовывается дефицит предложения. Станы ОПЕК и не-ОПЕК, заключившие соглашение по добыче, активно работают над его выполнением. Некоторые даже перевыполняют. Так добыча в Саудовской Аравии снизилась ниже отметки в 10 миллионов баррелей.

Министр энергетики Кувейта Эссам Аль-Марзук в среду отмети, что дисбаланс между спросом и предложением на рынке будет устранен в ближайшие месяцы.

Вербальная активность ОПЕК, наблюдающаяся в последнее время, сигналит о том, что картель очень нуждается в более высоких ценах на нефть. А если он в ней нуждается, то так или иначе ее добьется. ОПЕК и не-ОПЕК, подписавшие пакт о сокращении добычи, производят около 50% нефти и способны сообща диктовать рынку условия, нравится ему это или нет. Национальные интересы всех этих стран сводятся к более высоким ценам на нефть.

Рынок смущается динамикой добычи в США. Однако, потенциал сланцевых компаний и объем производимой ими нефти (около 4% мировой добычи) не позволит им диктовать условия, как минимум в ближайшие годы.

Как только трейдеры получат фактическое подтверждение тому, что ОПЕК и не-ОПЕК держат слово, цены возобновят рост и двинутся к тем уровням, которые сейчас устраивают картель – это 60-70 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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