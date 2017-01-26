ФГ "Калита-Финанс": Пузырь скоро лопнет

Индекс D&J Industrial достиг исторического рекорда – 20 000 пунктов. «Ралли Трампа» продолжается на фоне того, что Трамп немедленно после вступления в должность стал реализовывать часть своих предвыборных обещаний. Это подпитывает ожидания относительно главного обещания Трампа – фискального стимулирования американской экономики с целью достичь более высоких темпов роста. Кстати, сам Трамп отметил достижение американского рынка в своем Твиттере.

Рынки акций по всему миру, хоть и отстают от американского, также продолжают демонстрировать силу. Надолго ли? Индекс волатильности CBOE VIX опустился до второго самого низкого значения за последние десять лет – около 10%. Похоже, инвесторы окончательно потеряли страх и впали в эйфорию. Традиционно, такие состояния рынка заканчиваются резкими коррекциями, из которых могут развиться и сильные негативные тренды.

На этом фоне стоит прислушаться к редким отрезвляющим комментариям. В моменты, когда рынки достигают экстремальных показателей, они часто оказываются пророческими. Эйсуке Сакакибара, бывшей министр финансов Японии по прозвищу «Мистер Иена», полученному за способность влиять на динамику курса валюты, полагает, что йена в текущем году вернется обратно к 100.00, возможно, даже ниже. Обещанный Трампом экономический рост на уровне 4% в год не имеет ничего общего с реальностью, и очень скоро это станет ясно всем. «Доллар уже близок к формированию вершины, после инаугурации Трампа USD/JPY нацелился на 110.00, который может быть, достигнут в ближайшее время».

Если такая динамика основного валютного индикатора риска реализуется, аналогичная динамика будет продемонстрирована и рынком акций. Хотя дешевых денег в глобальной экономике, усилиями работы «печатных станков» ЕЦБ и Банка Японии, остается достаточно, каждый новый процент роста со все более высокой базы дается вся тяжелее. При этом от ФРС по-прежнему ожидается ужесточение монетарной политики, что должно охлаждать аппетит к риску. Не исключено, что вопреки ожиданиям большинства, росший в последние пару месяцев на ожиданиях перемен к лучшему в рынок акций находятся на пороге среднесрочного медвежьего рынка.

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