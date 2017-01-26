Альпари: Валютная пара EUR/USD: евро консолидируется под сопротивлением

В среду торги по евро завершились ростом. По итогам дня единая валюта подорожала к доллару США с 1,0730 до 1,0746. На общем фоне ослабления американского доллара, участники рынка игнорировали рост доходности американских облигаций, а также снижение кросс-курса евро/фунт. Евро к британской валюте подешевел на 0,75%, до 0,8507. Доллар может дешеветь из-за отсутствия ясности относительно намерений Дональда Трампа в части налоговой и бюджетной политики.

В Азии курс евро восстановился до 1,0766. На момент написания обзора за евро дают 1,0758 долларов. На сегодня нет прогноза, так как рынок игнорирует повышение доходности американских облигаций. Ситуация 50 на 50: цена может уйти вверх, вслед за фунтом, а может скорректироваться в район 1,0711 и затем опуститься до 1,0676. У кросс-пары запас для снижения в пределах 50 пунктов. На уровне 0,8450 находится поддержка. Если евро не подешевеет вместе с кросс-парой, то прорыв уровня 1,0775 произойдёт во время его коррекции. Чем быстрее цена вернётся к 1,0720, тем будет выше вероятность ослабления евро до 1,0676.

В 12:30 мск в Великобритании выйдут предварительные данные по изменению ВВП за четвертый квартал 2016 года, количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за декабрь, валовая добавленная стоимость в сфере услуг за ноябрь.

В 14:00 мск Великобритания опубликует реализованный объем продаж от CBI за январь.

В 16:30 мск в США выпустят число первичных заявок на пособие по безработице за 16-22 января, баланс внешней торговли товарами за декабрь, предварительные данные по объёму оптовых запасов за декабрь.

В 17:45 мск США опубликуют предварительные данные по индексу PMI в сфере услуг за январь.

В 18:00 мск США выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья за декабрь, индекс опережающих индикаторов от Conference Board за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик

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