КИТ Финанс Брокер, четверг, премаркет: Действия против рубля

На утро четверга на внешних площадках складывается умеренно позитивный внешний фон. Открытие локального рынка акций пройдет в «зеленой зоне»

Сегодня золотодобытчики – Polymetal и Nordgold, а также РусАгро и Распадская опубликуют свои операционные результаты за 4 кв. 2016 г. В Лондоне пройдет день аналитика ВТБ.

Российский рынок накануне отторговался с минимальным преимуществом покупателей. Индекс ММВБ прибавил символические 0,06%, до 2 176,00 п. РТС также незначительно подрос на 0,38%, я 159,79 п.

Нефть находилась под давлением в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые совпали с прогнозами. Так, за прошлую неделю запасы увеличились на 2,84 млн. баррелей. Что касается добычи в США, то ее рост составил +17 тыс. баррелей в сутки, до 8,96 млн.

На утро четверга нефть держится на положительной территории после заявлений министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

Российский рубль на вчерашних торгах снизился против доллара США и евро. Курс USDRUB составил 59,51 руб. (+0,47%), EURRUB – 63,97 руб. (+0,65%).

Причиной ослабления национальной валюты стала официальная просьба Минфина к ЦБ РФ с февраля «включиться в игру» и начать проводить валютные интервенции с целью снизить влияние цен на нефть на национальную экономику и бюджет.

Объем покупок ЦБ будет определяться уровнем дополнительных нефтегазовых доходов при превышении рыночных цен на нефть заложенной в бюджет цены $40 за баррель. Продажа валюты будет осуществляться регулятором в случае снижения нефтяных котировок ниже $40. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты.

«Это решение позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов от предусмотренного законом о бюджете в 2017 г. Таким образом, проведение операций на валютном рынке будет иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка», - говорится в сообщении Минфина.

Данные по объему нефтегазовых доходов, а также по объему валютных интервенций Минфин планирует публиковать на ежемесячной основе.

ЦБ, свою очередь, заявил, что запланированные валютные интервенции не помешают достичь цели по инфляции в 4%. Регулятор также подчеркнул, валюта продолжит подчиняться режиму «плавающего валютного курса», а валютные интервенции будут совершаться на валютном рынке «только в целях поддержания финансовой стабильности или накопления валютных резервов».

Сегодня рубль на торгах окажется под давлением на фоне заявлений Минфина и ЦБ РФ. При этом надо понимать, что заявления властей РФ не являются сюрпризом, о планах по покупке валюты с рынка ЦБ не раз сообщал ранее.

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