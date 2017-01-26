Банк "Глобэкс": ожидаем укрепления рубля на фоне роста цен на нефть

Мы полагаем, что индекс ММВБ откроется повышением котировок до 2185 пунктов на фоне роста азиатских индексов. Этому способствовал подъем американских фондовых индексов, которые позитивно оценивают действия президента США. Резкий рост доллара к рублю является следствием решения Минфина – покупать валюту на открытом рынке при цене на нефть выше $40 (заложена в бюджет на 2017 год) за баррель и продавать валюту при цене ниже $40 за бочку. Министерство будет публиковать план покупок. Иными словами, Минфин реализует механизм минимизации влияния волатильности нефтяных цен на внутреннюю экономику до введения бюджетного правила. Данная мера может помочь отечественным экспортерам.
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