Открытие Брокер: Прогноз по рублю становится всё менее оптимистичным

По итогам торгов 25 января индекс ММВБ вырос на 0,06% до 2176 пт., а РТС прибавил 0,38% до 1159,79 пт. В первой половине дня рынок преимущественно торговался в минусе, но к закрытию ситуация стабилизировалась благодаря внешнему оптимизму и стабильным нефтяным котировкам. В течение дня на лентах было достаточно много корпоративных производственных новостей. Это и встречи президента РФ с новыми акционерами «Роснефти», и иск «Роснефти» к «Транснефти», «Сбербанк» получил претензии на $750 млн в американском суде. «Роснефть» в очередной раз обратилась с просьбой предоставить доступ к газовой трубе «Газпрома», пообещав дополнительно 500 млрд рублей налогов. Однако перспективы такого доступа пока кажутся туманными, так как никто из независимых производителей пока не горит желанием инвестировать свои средства в транспортную инфраструктуру. Лидерами дня стали бумаги: «ММК» (+3,85%), «РусАл» РДР (+3,77%), привилегированные «Транснефть» (+3,58%), «Дикси» (+3,47%), «Аэрофлот» (+3,29%), «Распадская» (+3,28%). В аутсайдерах завершили день: «Россети» (-2,03%), «Ростелеком» (-2,01%), «Башнефть» (-1,96%), «Газпром» (-1,66%), «Мегафон» (-1,66%), «Юнипро» (-1,37%). Интересные события прошли на валютном и долговом рынке. Минфин разместил два выпуска ОФЗ. В отличие от предыдущих аукционов, выпуск 29012 ОФЗ-ПК пользовался большим спросом, чем выпуск 26219 ОФЗ-ПД. В первом случае на 20 млрд предложения спрос составил более 44,23 млрд рублей, а вот выпуск с постоянным купонным доходом привлёк всего 21,094 млрд при предложении 20 млрд. Самое интересное, что Минфин не смог разместить весь предложенный объем ОФЗ-ПД 26219. К вечеру рубль успел ослабеть и окрепнуть, но слово осталось за правительством. Минфин объявил, что с февраля ЦБ РФ будет проводить операции по покупке и продаже валюты в интересах ведомства, что призвано обеспечить стабильность и предсказуемость экономических условий. Естественно, рынок понял данное заявление только в смысле препятствия укреплению национальной валюты. Естественно, Минфин привязал валютные операции к нефтегазовым доходам бюджета.

Торги в США завершились очередными рекордами и заветным пересечением индексом Dow Jones отметки 20000 пунктов. Оптимизм наблюдался сразу в нескольких секторах. Во-первых, покупатели проявляли активность в бумагах поставщиков строительных материалов и строительных подрядчиков на фоне заявлений Д. Трампа о скором начале возведения стены на границе с Мексикой. Во-вторых, инвесторы надеются на снижение корпоративных налогов на производителей автомобилей по итогам встречи в Белом доме: Ford Motor (+1,43%), General Motors (+3,46%). В-третьих, более активно подрастал банковский сектор в надежде на расширение кредитования экономики и рост ставок: Bank of America (+1,83%), Citigroup (+1,67%), JPMorgan (+1,55%), Morgan Stanley (+2,64%). В секторе IT явно лидировали бумаги компании Seagate (+13,97%), которые отреагировали на сильный отчёт. «Индекс страха», или VIX, упал на 2,35% до 10,81, или минимума с июля 2014 года. В итоге, DJIA вырос на 0,78% до 20068,51, S&P 500 — на 0,8% до 2298,37.

Азиатские рынки последовали за американскими индексами. Прибыли китайских промышленных предприятий в 2016 году выросли на 8,5%. Однако в декабре рост в годовом выражении составил лишь 2,3% после взлёта на 14,5% в ноябре. В 2015 году показатель упал на 2,3%. Во многом повышение прибыли обусловлено активностью в строительном секторе, а также ростом цен на уголь и железную руду в IV квартале. Самым необычным было то, что доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам находилась около 2,51%, но доллар оставался под давлением. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3157,24 (+0,24%), Nikkei 225 — 19385,79 (+1,72%).

Нефть дорожала на азиатской сессии. Накануне отчёт Минэнерго США не смог противостоять оптимизму на финансовом рынке. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 20 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,84 млн бар., что незначительно превысило ожидания рынка. Запасы бензина выросли на 6,8 млн бар., а дистиллятов — на 0,076 млн бар. В целом, запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 8,9 млн бар. Импорт нефти упал на 568 тыс. бар. до 7,8 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн бар. общих поставок нефтепродуктов в сутки, или снижение на 2,6% за год, 8,3 млн бар. бензина в сутки, или снижение на 4,7% за год, а также 3,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 1,3% за год. Производство нефти в США увеличилось за отчётную неделю на 17 тыс. бар. до 8,961 млн бар. в сутки. В целом, данные Минэнерго можно считать «медвежьими», но рынок игнорирует это по факту слабого доллара и надежд на высокую дисциплину в OPEC. С другой стороны, новости из Ливии говорят о росте добычи до 0,7 млн бар. и дальнейших планах наращивания производства. Золото продолжает находиться под давлением. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 5 тонн до 799,07 тонн. Стоит заметить, что пробитие сверху зоны $1190-1200 вновь откроет путь к дальнейшему снижению и обновлению годовых минимумов. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,88 (+0,83%), WTI — $53,18 (+0,82%), золото торговалось на уровне $1198,1 (+0,03%), медь — $5994,39 (+0,33%), никель — $9785 (+0,88%), палладий — $735,1 (-0,14%).

Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе около отметки 99,88. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,076 (+0,08%), GBP/USD — $1,266 (+0,18%), USD/JPY — 113,37 (+0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: В 10:00 (мск) будет обнародован индекс потребительского климата Германии Gfk, в 12:30 (мск) — данные по ВВП Великобритании, а также активности в сфере услуг, в 16:30 (мск) — торговый баланс США и первичные обращения за пособием по безработице, в 18:00 (мск) — индекс опережающих экономических индикаторов США и продажи нового жилья. Утренний фон для российского рынка вполне позитивный. Азиатские индексы растут, нефть дорожает, а доллар испытывает некоторое давление. Соответственно, можно ждать роста индекса ММВБ в пределах 0,5-1,0% на старте дня, но затем на рынок вновь могут вернуться продажи. Прогноз по рублю становится менее оптимистичным из-за повышенной активности правительства, которое явно недовольно слишком крепким рублём.

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