ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": От ОПЕК+ еще только ждут снижения, а добыча нефти в США продолжила рост

Цены нефти и нефтепродуктов за прошедшие сутки замет но снизились. Особенно отличились цены на бензин. Основным фоном для изменения цен был выход данных в США по запасам и добыче нефти. EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 20 января 2017 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,84mb (до 488,296 c 485,456 mb неделей ранее).

Запасы моторного топлива за неделю выросли на 6,8 mb. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов – выросли на 8,9 млн. баррелей (до 2037,3 с 2028,4 mb). Стратегические запасы, распродажи которых теперь будут ожидать еженедельно, пока не шелохнулись, оставшись на отметке 695,1 млн. баррелей. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился на 0,591 mb/d (до 4,75 с 5,341 mb/d неделей ранее). Как видим, вышедшие данные EIA по запасам на этот раз немного реабилитировали способности API. Напомним, что согласно вышедшим накануне еженедельными данными Американского института нефти (API): запасы нефти «выросли» на 2,9 млн баррелей, а запасы бензина и вовсе почти на 5 млн. Выросли также запасы дистиллятов — на 1,95 млн баррелей, а снизились лишь запасы в Кушинге, да и то значительно меньше прогнозов: 145 тыс. баррелей против ожидавшихся 500 тыс.

Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 20 января, выросли на 17 тыс. баррелей в сутки (до 8,961 с 8,944 mb/d неделей ранее). От минимальных отметок добыча на текущий момент теперь выше на 533 тыс. баррелей. От максимумов лета 2015 года урони добычи теперь отделяет 649 tb/d.

Избалованные мы все чудесами сланцевой революции. На этот раз неактивный рост добычи вызвал у рынка разочарование и даже заметный подскок цены. Подрастание на 17 тыс. баррелей в сутки теперь не котируется в ожидании сильных новостей от нефтедобытчиков ОПЕК+? Хотя, напомним, что день закончили в небольшом минусе. В четверг с утра цены вновь немного подрастают. Однако отвлекаясь от слабых дневных колебаний цены нефти остаются в боковом флете. Рынок ждет итоговых результатов января от стран ОПЕК+.

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