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mfd.ruАналитикаКомментарии26 января 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,...
сегодня
09:58

ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,5-0,8%

Американские индексы в среду закрылись в плюсе на фоне первых действий Д.Трампа после инаугурации. S&P 500 вырос на 0,8%, Dow Jones – на 0,78%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,99%. Сегодня американские продолжают рост. S&P 500 поднялся на 0,21%, Dow Jones – на 0,28%, Nasdaq – на 0,40%.

Нефтяные котировки в среду снизились. Brent снизился на 0,65% до $55,08, а WTI – на 0,81% до $52.75. Сегодня цены на нефть растут на фоне заявлений министра нефти Кувейта о полной приверженности стран ОПЕК соглашению о снижению добычи. Brent подорожала на 0,85% до $55.89 за баррель, а WTI – на 0,83% до $53.19 за баррель. Азиатские рынки растут вслед за американским рынком. Nikkei225 вырос на 1,6%, KOSPI подорожал почти на 1%, Shanghai Composite прибавил на 0,1%. Австралийский рынок сегодня закрыт в связи с праздничным днем.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, данные о строительстве домов в декабре, значение индекса производственной активности ФРБ Канзаса и Чикаго, а также изменение объема запасов газа за неделю. В Германии обнародуют индекс потребительского доверия. В России сегодня Распадская, Лента, Polymeatl, ММК и Черкизово опубликуют производственные результаты за 2016 год. Уралсиб проведет совет директоров, на котором определит цену выкупа акций.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке с ростом на 0,5-0,8% на фоне роста мировых индексов и нефти.

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