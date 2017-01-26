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mfd.ruАналитикаКомментарии26 января 2017 г.ИК Финам: На открытии торгов ожидается околонул...
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09:52

ИК Финам: На открытии торгов ожидается околонулевая динамика по ММВБ и рублю

В четверг утром, незадолго до начала торгов на Мосбирже, влияние внешнего фона на российский рынок можно оценить, как положительное. Так, японский индекс Nikkei 225 растет на 1,62%, продолжая отыгрывать более чем двукратный рост сальдо торгового баланса в декабре по сравнению с консенсусом. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,17%.

Нефтяные котировки к текущему моменту растут в пределах 0,9%. Баррель марки Brent стоит $55,88, а Light - $53,2. Согласно вчерашнему отчету EIA, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн барр, что чуть ниже представленных ранее оценок API. Рост добычи в США за неделю составил 17 тыс. барр в сутки. Заметную поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать слабый доллар – индекс доллара с середины вчерашнего дня снизился на 0,5%.

На мой взгляд, на открытии торгов рынок продемонстрирует околонулевую динамику. Для дальнейшего роста индикатору нужна поддержка со стороны сезона отчетностей за 4 квартал 2016 года, который стартует завтра с отчетностью Магнита. Впрочем, и сегодня рынку могут добавить волатильности публикации операционных результатов по ряду крупных компаний. В частности, за 2016 год операционку представят Распадская, Polymetal, Черкизово, Nordgold, Русагро, ММК и Лента. В последнем случае жду достаточно сильной отчетности, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, поскольку в IV квартале ритейлер открыл много новых магазинов и закрыл крупную M&A сделку. На валютном рынке прогнозируется околонулевая динамика рубля к доллару США. Эффект от роста цен на нефть нивелируют планы Минфина начать с февраля 2017 года скупку валюты в резервы.

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