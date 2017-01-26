ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Инвесторы устали от «нефтяной неопределенности»

Вчера индексы показали боковую динамику. Инвесторы устали от «нефтяной неопределенности». Бывает такое в боксе, когда соперники при сильной усталости виснут на сопернике, стесняя его движения. У нас сейчас «быки» и «медведи» вошли в клинч чисто как боксеры на ринге.

Пока неопределенность не исчезнет трудно ждать сильных движений. Вот, к примеру, выступает вчера на Московской бирже победительница конкурса ЛЧИ-2016 в номинации Лучший трейдер-миллионер Smeshinka (Наталья Орлова) и говорит: «у меня «длинная» позиция по нефти и я ничего делать не буду с ней, пока цены не вырастут в район 62 долларов». В районе 62 долларов она продаст нефтяные контракты и откупит их дешевле потому что в этом году ждет цену 70 долларов. «Если цены на нефть пойдут вниз, то я закрою 50% длинной позиции при цене нефти 53,5 доллара или несколько ниже». Естественно закроет не в минус – у нее запас прибыли хороший. Я думаю, что так многие рассуждают сейчас. Пускай нефть решает, куда двинется наш фондовый рынок.

GoldmanSachs предупреждает, что рост нефтедобычи в США может привести к возвращению больших объемов излишков нефти на рынок в 2018 году, что «немедленно приведет к падению цен на мировом рынке». Страны ОПЕК, вероятно, увеличат добычу, объемы предложения вырастут, и форвардная кривая перейдет в «крутое контанго». Так, при условии укрепления доллара на 15% и соответствующего изменения стоимости добычи в мире на 30% цена Brent упадет до 50 долларов за баррель в 2019 году. На долгосрочную же перспективу GoldmanSachs прогнозирует возвращение рынка в равновесие по мере возвращения цен на внутреннем рынке США к дореформенным уровням. Налоговая реформа подвергается резкой критике, так что GoldmanSachs оценивает вероятность ее введения лишь на 20%. Фьючерсы на WTI и Brent предполагают 9% вероятность налоговой реформы (BTA). (Источник: finance.yahoo.com)

«Цены на нефть находятся в торговом коридоре, образовавшемся в начале декабря», – говорит главный технический аналитик в ICAP Вальтер Циммерман. «На рынке наблюдается серьезное несварение – он проглотил слишком много длинных спекулятивных позиций». Нижняя граница ценового коридора образовалась за счет ожидания сокращения добычи странами ОПЕК, а верхняя граница сформировалась на фоне крайнего переизбытка длинных спекулятивных позиций и нависшей угрозы роста добычи в США, говорит аналитик.

Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило в отчете, что запасы сырой нефти, бензина и дизельного топлива в США увеличились. Показатели в этом отчете подтверждают результаты, опубликованные во вторник Американским институтом нефти (API).

Цены на золото снизились. Виноваты индусы и китайцы. Возможно они виноваты... Индийские биржи закрыты в четверг на праздники. Это временно снизит спрос на золото в стране. Празднование Лунного нового года в Китае также приведет к замедлению спроса на золото. Временное снижение Трамп не сможет поднять конкурентоспособность американских товаров без валютной войны, а война подтолкнет цены на золото наверх.

Относительно нашего фондового рынка мы настроены оптимистично, но пока нет сигналов что коррекция к росту завершена. Отечественные индексы пребывают под краткосрочными понижательными трендами. К примеру, на графике индекса ERUS от MSCI такой тренд начался еще 13.12.16.

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