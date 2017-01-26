ГК Forex Club: Рубль к концу недели сдастся

USD/RUB практически не двигается. На это есть свои причины.

С одной стороны пару вверх толкают ожидания по вмешательству российских властей в ситуации с «избыточным» укреплением рубля. Уже были вербальные интервенции. Уже был сокращен объем предложения валюты. Уже отменили аукционы по валютным депозитам. Кроме того, пик сезона налоговых выплат подходит к концу, что традиционно снижает спрос на российскую валюту.

С другой стороны на пару давит динамика нефти и доллара. Дело в том, что Brent продолжила рост даже на неблагоприятных данных по запасам. Тем временем, доллар попал под давление на комментариях Трампа о нежелательности излишнего удорожания доллара.

В таких условиях, пара покажет более уверенную динамику, только когда один из факторов перевесит. И есть предположение, что к концу недели рублю все же придется сдать позиции под влиянием более слабой нефти, ухода экспортеров с рынка и политике российских властей. Пара USD/RUB сначала нацелится на 59,80, а потом попытается закрепиться выше 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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