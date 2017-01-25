ГК "Forex club": Рубль снижается на слухах о планах Банка России

В среду российские индексы практически не изменяются по отношению к закрытию вторника. И ММВБ, и РТС растут на символические 0,12%. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (3,61%), ММК (3,53%) и ДИКСИ (3,28%).

В аутсайдерах оказались Газпром (-1,82%), Башнефть (-1,41%) и Ростелеком (-1,2%).

Надо сказать, что российский бенчмарк скромно пытается следовать общемировым тенденциям. Сегодня фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы преимущественно растут, даже несмотря на некоторую неопределенность относительно дальнейших действий Дональда Трампа.

Фактором, сдерживающим рост российских индексов выступают цены на нефть. После опубликованных поздно вечером данных по запасам нефти в США от API, отразившим рост, марка Brent оказалась под умеренным давлением. Хотя свидетельства того, что договоренности в формате ОПЕК+ о сокращении объемов добычи выполняются, воспринимаются рынком как сигнал позитивный. Сегодня впереди отчет от EIA по запасам и добыче нефти в США за минувшую неделю. Рост показателей может дополнительно надавить на Brent, нацеливая ее на снижение в район уровня 54,70. Таким образом, пока у энергоносителя нет достаточно оснований для выхода за пределы ранее установившегося диапазона.

Рубль сегодня начал движение в район верхней границы диапазона 59 – 60. Котировки USD/RUBдостигали отметки 59,43. Котировки нефти снижаются. Плюс к тому сходит на нет влияние фактора налогового периода. Не стоит забывать и о том, что отметка 59 рублей за доллар выступает своего рода «болевым порогом» для рынка и российской экономики. Поэтому опасения относительно вмешательства Банка России только усиливаются. Сегодня Bloomberg сообщил о том, что, возможно, уже в феврале российский регулятор будет покупать валюту объемом 1 млрд долларов в месяц. Таким образом, у рубля сейчас достаточно оснований для снижения.

Если цены на нефть будут снижаться, вполне возможно, что возобновится и падение индекса ММВБ, потому как на текущем этапе оснований для активного роста недостаточно. Тем не менее, пока уровень 2150 не пройден, технически путь к уровню 2100 – 2090 закрыт.

Ирина Рогова, аналитик

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