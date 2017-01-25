ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Опять стабильность!

Сегодня рынок показывает боковую динамику – цены на нефть несколько просели, поэтому психологически сложно покупать акции. Еженедельные данные от Американского института нефти (API) поздно вечером во вторник показали, что запасы нефтепродуктов выросли больше, чем ожидали эксперты. Кроме того, Трамп выполняет предвыборное обещание и оказывает помощь нефтяным компаниям. Строительство нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL подвергается резкой критике со стороны защитников окружающей среды. В частности, опасения вызывает риск загрязнения источника питьевой воды для жителей ряда штатов (территории от Техаса до Южной Дакоты). Но Трамп сильнее экологов и он продавит нефтепроводы.

Цены на золото продолжают снижаться. В этом году Всемирный банк прогнозирует снижение до 1150 долларов за унцию на фоне слабого инвесторского спроса.

А у нас на рынке все хорошо и в экономике пока стабилизация. Единственный настораживающий момент - глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что Россия — это единственный островок экономической стабильности в 2017 году (не дословно). Это страшно. В последний раз тема "Россия - тихая гавань" не сработала. Вернее летом 2008 года «тихая гавань» быстро сдалась под напором падающих фондовых индексов развитых стран и еще обогнала их в падении. Вероятно, подобные заявления направлены не российским предпринимателям и даже не Западу. Это политический пиар, направленный элитам России. Если они услышат мысли про островок политической стабильности, то цель будет достигнута.

В «островок стабильности» я не верю, но в отношении курсов акций в первом полугодии настроен оптимистично. Посмотрите на график акций «Сбербанка» об. – он разворачивается наверх, а цели роста выше 200. Надеюсь, что данные по ВВП США (предварительные) за четвертый квартал, которые выйдут в пятницу (16:00) настроение инвесторам не испортят.

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