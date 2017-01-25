Открытие Брокер: Под грузом негативных ожиданий рынок рискует закрыть день в минусе

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,05% до 2173,46 пт., а РТС — остался на отметке 1155,33. К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Утро начиналось вполне позитивно, но затем продавцы взяли инициативу в свои руки, в чём им помогли снижающиеся котировки нефти. В лидерах падения оказались бумаги: «Россети» (-2,57%), «Роснефть» (-1,74%), «Татнефть» (-1,63%), «Газпром» (-1,56%), «Унипро» (-1,3%), «Ростелеком» (-1,08%). Надежды на дивиденды от крупнейших компаний тают в связи с большими инвестиционными планами компаний. Роснефть увеличит капиталовложения с 750 млрд в 2016 году до 1,1 трлн в 2017 году. Схожая ситуация у «Газпрома», который будет реализовывать ещё и «Турецкий поток» к своим восточным проектам. Бумаги «ММК» (+ 3,17%) проигнорировали снижение рекомендации до «держать» от Citigroup, а вот «Северсталь» (+1,37%) — сдержанно подрастали на повышении рекомендаций до аналогичного уровня. В лидерах дня также оказались: «РусАл» РДР (+5,9%), «Аэрофлот» (+2,42%), «Дикси» (+1,54%), «Распадская» (+1,48%), «НЛМК» (+1,24%). Ford «Соллерс» увеличила экспортные поставки в 2016 году в четыре раза до 880 автомобилей. По данным ЦБ РФ, в 2016 году российский банковский сектор заработал 930 млрд рублей по сравнению с 192 млрд годом ранее, когда банки были вынуждены делать значительные отчисления на резервы.

Рубль начинал день с укрепления, но затем сдал свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3250 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 10,23%, недельная — до 10,42%, а месячная — осталась на уровне 10,46%. В среду Минфин размещает ОФЗ на 40 млрд рублей. На аукционе выпуска 29012 инвесторам были предложены долговые бумаги на 20 млрд рублей при спросе 44,234 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по ОФЗ с переменным купоном с погашением 16 ноября 2022 года составила 10,48%. Кроме того, в среду экспортёры уплачивают НДПИ. После завершения второго аукциона ОФЗ можно ожидать снижения спроса на рублёвые ресурсы и некоторого ослабления курса к закрытию дня. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,04% до 59,265, EUR/RUB — на 0,22% до 63,70.

Европейские рынки демонстрировали заметный рост. В утренние часы подрастал сырьевой сектор, но затем продавцы вернули себе контроль. Банковские бумаги реагировали на повышение доходностей на долговом рынке: Barclays (+1,45%), Deutsche Bank AG (+2,11%), Societe Generale (+3,35%), UniCredit SpA (+6,38%). Logitech International (+17%) отчиталась лучше самых оптимистичных прогнозов. Между тем, статистика по Германии была явно против текущего оптимизма. Индекс деловых ожиданий Германии снизился в январе до 103,2 по сравнению с 105,5 в декабре. Индекс текущей ситуации поднялся до 116,9 с 116,7, а делового климата — упал до 109,8 с 111,0. К 15:15 (мск) DAX составил 11758,55 (+1,41%), CAC40 — 4879,96 (+1,03%), FTSE 100 — 7169,96 (+0,27%).

Нефть оставалась под впечатлением роста запасов в США. По данным API, запасы нефти выросли на 2,9 млн бар. при прогнозе S&P Global Platts роста на 1,9 млн бар. Первые шаги администрации Д. Трампа также говорят о том, что производство в США и Канаде может заметно подрасти. Д. Трамп подписал указы о возобновлении строительства двух крупных нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Вечером в среду выйдет очередной отчёт Минэнерго США. Если он подтвердит рост запасов нефти и нефтепродуктов, то давление на котировки усилится. Следующим ключевым моментом для рынка станет отчёт Baker Hughes по активным буровым. В прошлую пятницу он показал рост числа активных нефтяных буровых в США на 29 единиц. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $55 (-0,79%), WTI — $52,74 (-0,83%), золото торговалось на уровне $1205,3 (-0,45%), медь — $5939,27 (-0,54%), никель — $9600 (-2,04%), палладий — $780,05 (-1,99%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 100,02. AUD слабел на 0,45%, а вот NZD и CAD укреплялись до 0,2% против доллара США. Слабость австралийского доллара возникла благодаря утренней статистике, показавшей инфляцию в IV квартале ниже ожиданий. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,075 (+0,17%), GBP/USD — $1,258 (+0,52%), USD/JPY 113,5 (-0,24%).

Вечером в 17:00 (мск) будут обнародованы цены на жилье в США, в 18:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В США продолжают отчитываться корпорации. Seagate прибавила 11% на предварительных торгах благодаря сильному отчёту накануне. United Technologies отчиталась по прибыли в рамках ожиданий, но выручка оказалась лучше прогнозов. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%. Российский рынок всё же рискует закрыть день в минусе под грузом негативных ожиданий по нефти, а также дивидендных разочарований от крупнейших компаний. Рубль начнёт терять поддержку налогового периода и локального дефицита ликвидности, возникшего на фоне размещений ОФЗ на 40 млрд рублей.

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