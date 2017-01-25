Альпари: Доллар еще не решился пробить рубеж в 59,0 руб.

Российский рубль в среду символически отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,29 руб. (+0,08%). Евро стоит 63,73 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 26 января, составляют 59,14 руб. за американскую валюту и 63,42 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 20 копеек соответственно.

Цены на нефть днем в среду отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,13 (-0,5%). Вчерашний отчет API показал, что запасы черного золота снова растут. Сегодня выйдет аналогичный релиз от Минэнерго США, среднее ожидание предполагает рост запасов нефти на 2,815 млн баррелей. Если наблюдения покажут одновременный рост и запасов нефти, и дистиллятов, то баррель вряд ли устоит на ногах.

Сегодня Минфин РФ проводит размещение ОФЗ общим объемом в 40 млрд руб. Предыдущее аналогичное размещение прошло более чем успешно, а высокий спрос на бумаги поддержал позиции российского рубля. Бумаги предлагаются с постоянным и переменным купоном, что само по себе расширяет целевую аудиторию покупателей.

Доллар США уже несколько дней стоит в непосредственной близости от психологически важного рубежа в 59,0 руб., но пробить его не решается. Где-то совсем рядом находятся интересы ЦБ и Минфина. Слишком дорогой и крепкий рубль неудобен, он сведет к минимуму импульс восстановления внутри российской экономики и, в конечном счете, будет иметь больше негативных последствий, чем благоприятных. Однако пока на валютном рынке работают инвесторы формата carry trade, и им кажется, что рубль еще долго будет давать высокую доходность, поэтому особенных оснований для разворота тренда не будет.

Анна Бодрова, старший аналитик

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