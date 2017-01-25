ФГ "Калита-Финанс": Куда идет британский фунт

Британский фунт, упавший после решения британцев выйти из ЕС, на сегодняшний день, по ряду оценок, является самой недооцененной из ведущих (major) валют по паритету покупательной способности. При этом британский фондовый рынок, хоть и не такой сильный, как американский, показывает относительную силу даже в условиях обсуждения «жесткого» сценария выхода страны из ЕС. Какого-то панического бегства инвесторов из британских активов не наблюдается, британской экономике удалось избежать рецессии, хотя многие ожидали ее.

При этом падение фунта спровоцировало рост инфляции в Британии. В свою очередь, рост инфляции поставил крест на ожиданиях стимулов от Банка Англии, более того, растут ожидания ужесточения монетарной политики Банком Англии до конца этого года. С другой стороны, ЕЦБ в конце прошлого года анонсировал расширение объема монетарного стимулирования.

Сочетание устойчивости британских активов, дешевого фунта, перспектив ужесточения монетарной политики от Банка Англии с сохраняющейся мягкостью ЕЦБ, заставляет пересмотреть среднесрочные перспективы пары EUR/GBP. Пара демонстрирует растущий тренд с осени 2015-го, когда экс-глава британского правительства определился с референдумом по членству Британии в ЕС. Осенью прошлого года в момент флеш-креша фунта (устроенного банком UBS) пара показала значимые максимумы выше 0.9 и после коррекции все еще остается в растущем тренде. Сегодня сочетания фундаментальных и технических факторов таковы, что тренд может быть сломлен в первой половине текущего года, и пара вернется к уровням в районе 0.8 и даже ниже.

Если это случится, это не заставит пересмотреть долгосрочную негативную картину по британской валюте. И по отношению к доллару, и по отношению к евро на большом таймфрейме британский фунт – падающая валюта. Бывшая резервная валюта, обслуживавшая рынок Британской Империи, десятилетия вытесняется из обращения конкурентами и теряет роль в международных резервах, что не может не отражаться на ее относительной стоимости. Однако сегодня, когда все риски развода Британии с ЕС инвесторы относят на счет Британии, не учитывая их в европейской валюте, когда британская экономика, вопреки негативному отношению к ней инвесторов, демонстрирует устойчивость, и, наконец, пока ЕЦБ печатает деньги, а Банк Англии вынужден проявлять сдержанность, стоит присмотреться к британской валюте.

Стоит учесть также, что президент США Трамп поддержал решение британцев о выходе из ЕС. Трамп, как известно, критически относится к большим торговым союзам, однако торговое соглашение США с независимой от ЕС Британией может быть заключено на выгодных для британцев условиях. Это может подержать фунт и против доллара, вернув пару GBP/USD к уровням в районе 1.35-1.40.

Когда все уверены в падении, рынок разворачивается. Экстремально перепроданный фунт может наказать тех, кто верит, что Британия пропадет без единого европейского рынка. Все может оказаться наоборот: Британия может оказаться страной, которая удачно «эвакуировалась» из ЕС, перед вхождением континентальной Европы в период роста тенденций консерватизма и изоляционизма в политике других своих крупных членов.

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