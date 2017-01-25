Альпари: Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2150-2185 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются разнонаправлено, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Русала» и «Яндекса». Под давлением держатся бумаги «Северстали» и «М.Видео».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию преимущественными покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете умеренно подрастает. Стоимость энергоносителей снижается. Баррель североморской нефти сорта Brent стоит сейчас $55,22 (-0,4%). Согласно вышедшим накануне данным от Американского института нефти, запасы черного золота за прошлую неделю выросли на 2,93 млн баррелей. Сегодня свет увидит аналогичный отчет от EIA, средний прогноз предполагает увеличение показателя для нефти на 2,815 млн баррелей.

Американские отчеты по нефтяным запасам станут основным рыночным драйвером на ближайшие сутки, поскольку схожих по силе новостей пока нет.

Евро/доллар утром в среду ограниченно снижается, однако пара все еще стоит выше 1,07. Рынок второй день подряд пытается углубить снижение, но не находит особенных оснований для этого. Торги середины недели для EUR/USD состоятся в диапазоне 1,0675-1,0725.

Российский рубль в начале сессии предпринимает очередную попытку укрепления, которая, впрочем, не находит особенного подтверждения из-за отсутствия драйверов. Запланированный на сегодня масштабный аукцион по размещению ОФЗ российским Минфином способен поддержать рубль, однако все будет зависеть от смежных факторов. Доллар США сейчас стоит 59,19 руб., сессия среды пройдет в пределах отметок 59,05-59,85.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2150-2185 пунктов.

Сегодня в лидерах роста оказались акции «НМТП». Причиной послужила публикация производственных результатов за 2016 год. Согласно вышедшим данным, консолидированный грузооборот терминалов группы «НМТП» за отчетный период увеличился на 5,2% (7 223 тыс. тонн) относительно 2015 года и достиг 146 912 тыс. тонн. Наибольший прирост показала перевалка генеральных грузов на 5,7% год к году. По итогам года перевалка генеральных грузов составила 14 514 тыс. тонн.

Акции «НМТП» с начала 2016 года показывают устойчивый рост, в связи с запланированным развитием порта и инвестициями. Мы предполагаем, что в этом году восходящая динамика сохранится. Наша рекомендация по акциям группы – «держать».

25 января сальдо торгового баланса опубликовала Япония. Статистика по инфляции вышла в Австралии. Индекс деловых ожиданий и индекс делового климата опубликуют в Германии. Индекс промышленных заказов представит Великобритания. С речью выступит президент Бундесбанка. В Штатах выйдут данные по коммерческим запасам нефти. С речью выступят главы центробанков Англии и Швейцарии.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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