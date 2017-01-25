ГК Forex Club: НЕФТЬ: рост добычи в Ливии, Нигерии и США не угроза пакту ОПЕК

Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно в последние сутки после того как Американский институт нефти зафиксировал рост коммерческих запасов, а Ливия продолжает наращивать добычу.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 10.30 по московскому времени подрастали в цене на 0,1% до 55,60 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался без изменений на уровне 52,90 доллара за баррель.

Авторитетные мировые СМИ постоянно обращают внимание участников рынка на возможный рост добычи в Ливии, Нигерии и в США, что пока сковывает рост цен. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти процессы пока не способны оказать существенное влияние на состояние спроса и предложения на всем мировом рынке.

Пусть Ливия нарастила добычу до максимального уровня с 2014 года, до отметки 715 тысяч баррелей в стуки. Однако по итогам декабря добыча тут составляла 630 тысяч баррелей в стуки. Т.е. прирост составил всего 85 тысяч. Из-за многолетней гражданской войны производственные мощности этой страны оцениваются уже на уровне не более 1 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в Нигерии падает. За последний год она сократилась на 350 тысяч баррелей в сутки до 1,45 млн. При этом министр энергетики Нигерии отметил, что если добыча в стране достигнет 1,8 миллиона баррелей в сутки, они будут готовы присоединиться к соглашению ОПЕК по сокращению добычи.

Таким образом, получается, что добыча в Ливии может вырасти всего где-то на 300 тысяч при самом благоприятном раскладе. Добыча в Нигерии максимум на 400 тысяч. Добыча в США, по оценкам Агентства энергетической информации США, на 100 тысяч. В сумме получается около 800 тысяч. Вроде не мало. Но при этом мировой спрос в 2017 году вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а ОПЕК и не-ОПЕК по своему пакту сократят добычу на 1,8 миллиона баррелей. Получается, минусы легко перекрывают плюсы с общим дефицитом 1,5 миллиона даже при самом оптимистичном сценарии, что Нигерия и Ливия выйдут на пик добычи, а это само по себе не выглядит сейчас очень реалистично.

Сейчас рынок просто хочет убедиться, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК работает. Как только это станет очевидным, цены возобновят рост и могут закрепиться вше 60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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