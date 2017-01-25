Альпари: Валютная пара EUR/USD: укрепление евро не рассматривается

Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. Однонаправленные валютные пары евро/доллар и фунт/доллар показали смешанную динамику. На европейской сессии курс евро снижался до 1,0725. От этого уровня началась новая фаза укрепления единой валюты. Цена подскочила до 1,0775 на фоне резкого укрепления канадского доллара к американскому.

Трейдеры отреагировали покупкой канадской валюты на новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, которое было остановлено при его предшественнике Бараке Обаме. Курс пары USD/CAD снизился на 193 пункта, до 1,3106. Курс евро с максимума 1,0775 скатился в район 1,0720 на снижающейся кросс-паре евро/фунт и повышении доходности американских облигаций. Курс фунт/доллар поднялся с минимума 1,2418 до 1,2543.

Валютные трейдеры предпочитают следить за законами, принятыми Дональдом Трампом, чем за статистикой. Первые сто дней президентства республиканца будут показательными и очень важными для доллара США. Так что технический анализ может давать сбой при поступлении новостей из Белого дома.

Что касается среды, то по евро получилась «медвежья» картина. Сейчас пара находится в коррекционной фазе. Коррекция проходит в узком диапазоне под линией баланса. До закрытия торгов в Европе от курса евро ожидается снижение до 1,0670/75. Евро может вернуться к 1,0775, но в данный момент на часовом периоде отрабатывается «двойная вершина». Укрепление евро не рассматривается.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0673, максимум – 1,0741, закрытие – 1,0695.

В 10:00 мск в Швейцарии вышел индикатор потребительских расходов UBS за декабрь.

В 12:00 мск в Германии выйдет индекс делового климата от Ifo за январь.

В 14:00 мск Великобритания опубликует индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за январь.

В 17:00 мск США выпустят индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac за ноябрь.

В 18:30 мск в США опубликует данные по изменению запасов нефти за 16-22 января.

В 19:00 мск в еврозоне выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Владислав Антонов, аналитик

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